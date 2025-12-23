簡舒培批「北市警網失靈」大翻車！臉書遭灌爆：只會出一張嘴

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

北捷台北車站、中山商圈及誠品南西一帶19日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文涉嫌投擲煙霧彈並持刀攻擊民眾，釀成4死11傷的重大悲劇。事件後續引發治安與警政檢討聲浪，不過民進黨籍台北市議員簡舒培在臉書質疑北市警網失靈，卻意外引發網友強烈反彈，臉書留言區遭灌爆，痛批「只會出一張嘴」。

質疑快打部隊失靈 要求蔣萬安檢討警網

簡舒培21日在臉書發文指出，依目前調查時序，嫌犯張文當天下午3點多起，已陸續在林森北路、長安東路一帶縱火燒車，下午5點左右、前往捷運台北車站犯案前，甚至還在租屋處縱火；隨後於5點23分在捷運北車M8至M7沿線投擲煙霧彈、持刀傷人，再前往南京西路旅館更換衣物，晚間6點37分轉往中山商圈再度犯案。

她質疑，從縱火到隨機攻擊，嫌犯犯案地點多位於警察局或分局周邊，「是挑釁公權力，還是測試警察反應？」簡舒培直指，整起事件顯示北市警察局快打部隊「完全失靈」，不僅嫌犯在分局周邊屢次犯案，警方卻抓不到人，甚至在傷人後放任嫌犯步行10多分鐘至南京西路，警網仍未掌握，要求台北市長蔣萬安必須全面檢討警網漏洞。

▲張文北捷恐攻時間軸。（圖／記者黃宥寧製）

網友怒轟「事後諸葛」 臉書留言炸鍋

不過貼文曝光後，隨即引發大量網友不滿，紛紛湧入留言開轟，「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」、「人家在第一線賣命，你在後面開上帝視角」、「出事就怪警察，能解決問題嗎？」、「事後諸葛，刷存在感」、「妳不爽自己去當警察」。

也有網友替基層警察抱不平，直言應檢討的是整體系統串聯與通報機制，而非直接指責第一線執勤警力，「警察跟市民一樣，都不願看到傷亡發生」。