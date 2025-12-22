　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文犯案全過程曝！騎2交通工具5度變裝　北捷丟17煙霧彈3汽油彈

記者張君豪、劉人豪／新北報導

27歲張文19日縱火後在台北車站與中山商圈拋擲煙霧彈、持刀攻擊路人，最後墜樓身亡，釀4死11傷慘劇，期間縱火後脫外套變裝、穿雨衣進北捷、脫雨衣著戰術背心、脫戰術背心穿外套、脫外套於誠品持刀攻擊，約5度變裝，騎乘機車跟Ubike犯案。台北市政府警察局指出，張文自2024年4月起至2025年間，陸續購買防毒面罩、煙霧彈、汽油桶、瓦斯罐及甲醇等犯案工具，並預擬犯案計畫，長達一年半準備，顯見預謀犯案極為明顯。

▲▼ 北捷攻擊 。（圖／記者黃宥寧ai製圖）

▲張文北捷攻擊案。（圖／記者黃宥寧AI製圖，點圖放大）

警方指出，張文19日15時40分到15時54分，騎乘機車至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前涉嫌3起縱火案，造成自小客車2台、重機3部毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區 公園路租屋處變更衣物，16時53分在公園路承租處所縱火；張文縱火後16時59分步入北捷地下街，穿著連身雨衣、拉汽油彈行李箱，丟擲煙霧彈前刻意快速變裝，17時23分脫雨衣、露出內著戰術背心、戴防毒面具遮蔽容貌。

▲▼ 張文犯案全過程曝！丟17顆煙霧彈、3顆汽油彈 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張文犯案全過程曝，在北捷丟17顆煙霧彈、3顆汽油彈。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲▼ 張文犯案全過程曝！丟17顆煙霧彈、3顆汽油彈 。（圖／記者張君豪翻攝）

張文17時23分至17時26分丟擲17顆煙霧彈，餘留4顆煙霧彈未使用，丟擲3顆汽油彈，製造現場混亂，作案時間共4分鐘；張文北捷犯案後再次快速刻意變裝，17時26分脫戰術背心及防毒面具，換穿米黃色外套、背一黑色側背包變更作案鞋子，棄置現場逃離。

▲▼ 張文犯案全過程曝！丟17顆煙霧彈、3顆汽油彈 。（圖／記者張君豪翻攝）

張文利用北捷疏散人群機制，變裝混入人群逃逸，17時27分穿著黑布摀住臉面，著米色外套、黑色短袖上衣及黑色短褲、背一黑色側背包，混入人群，往中山地下街逃逸，17時55分步行前往千慧旅館，18時31分離開旅館，18時37分步行前往誠品南西店前持刀襲擊騎士，隨後進入店內，18時40分張文登上6樓頂樓脫下戰術背心等裝備，18時50分墜樓，送醫急救19時42分死亡。

▲▼ 北捷攻擊時間 。（圖／記者黃宥寧AI製圖）

▲北捷攻擊時間軸。（圖／記者黃宥寧AI製圖，點圖放大）

▲▼ 北捷攻擊時間 。（圖／記者黃宥寧AI製圖）

▲▼ 北捷攻擊 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警到場時序。（圖／記者黃宥寧AI製圖，點圖放大）

12/20 全台詐欺最新數據

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」　雙手交疊沉思

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

張文近2年沒看醫生　保全只做1年就離職

台北市日前發生震驚社會的北捷中山、台北車站隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈並持刀砍殺民眾，造成包括他自己在內共4死、多傷的重大傷亡。隨著警方深入追查，張文的身世背景、經濟來源與犯案動機逐漸浮出檯面，但仍留下諸多疑點。

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後換女裝

獨／捷運、台鐵塗鴉怪客恐已出境　犯案後換女裝

藍蝴蝶／零罪惡感的賀陳旦們

藍蝴蝶／零罪惡感的賀陳旦們

台北案縱火持刀北捷攻擊變裝犯案重大傷亡

