張文犯案當下「北車內沒警察」！游淑慧驚曝勤務空檔：難以置信

▲游淑慧召集台北捷運公司、警局進行專案報告，發現張文案發當下，台北捷運站站體內的捷運警察人數為0。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧表示，張文砍人事件發生後，她召集台北捷運公司與市警局進行專案報告，檢視整體應變過程。她指出，雖不忍苛責第一線同仁，但檢討中發現多項SOP與通報流程仍有明顯落差，也凸顯北捷每年約20次事故演練，實際執行的確實性與真實性仍有待檢驗。

演練與通報落差

游淑慧說明，會議中除檢討通報失誤，也討論投入預算、升級具AI辨識功能監視器等方向，但其中捷運警察的勤務安排問題最為關鍵。她指出，目前雙北共有117個捷運站，由220名捷警、4個分隊負責，平均警力抵達時間約9分40秒，顯示人力不足已影響即時應變。

她表示，解方之一固然是由中央增加捷運警察編制，但即使在現有人力架構下，勤務規劃仍存在瑕疵，尤其在尖峰時段與重要站體內，竟出現人力未妥善配置的情況。

▲游淑慧追問後才知道，案件發生當下，台北車站站體內的捷運警察人數為零。（資料照／記者呂佳賢攝）



尖峰時段無捷警

游淑慧指出，北捷提供的專案報告顯示，嫌犯於17時23分在M7出口通道丟擲煙霧彈，站長與保全人員於兩分鐘後即抵達，但捷警卻直到17時33分才到場，前後相差約9分鐘，時序上顯得不合理。

她進一步追問後得知，案發當下台北車站站體內的捷運警察人數竟為零。依勤務安排，當日下午15至17時設有巡邏與守望勤務，但下一班守望勤務要到18時才開始，導致17時至18時形成一小時的勤務空白。

維安漏洞引憂慮

游淑慧直言，台北車站是旅客量最高的捷運站之一，卻在下班下課尖峰時段沒有捷警人員，令人難以置信。她也質疑，嫌犯是否事先掌握勤務空窗，才能在站內換裝、長時間徘徊，卻未遭警察或保全盤查。

她指出，嫌犯戴上防毒面具後，能在站內多次丟擲煙霧彈，仍未遭阻止，最後從容離開，整個犯案過程細思極恐，也讓市民對捷運維安系統的脆弱感到高度憂慮。