政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張文犯案當下「北車內沒警察」！游淑慧驚曝勤務空檔：難以置信

▲▼1219隨機攻擊事件捷運台北車站板南線月台警察手持警用盾牌站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲游淑慧召集台北捷運公司、警局進行專案報告，發現張文案發當下，台北捷運站站體內的捷運警察人數為0。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者柯振中／綜合報導

國民黨台北市議員游淑慧表示，張文砍人事件發生後，她召集台北捷運公司與市警局進行專案報告，檢視整體應變過程。她指出，雖不忍苛責第一線同仁，但檢討中發現多項SOP與通報流程仍有明顯落差，也凸顯北捷每年約20次事故演練，實際執行的確實性與真實性仍有待檢驗。

演練與通報落差

游淑慧說明，會議中除檢討通報失誤，也討論投入預算、升級具AI辨識功能監視器等方向，但其中捷運警察的勤務安排問題最為關鍵。她指出，目前雙北共有117個捷運站，由220名捷警、4個分隊負責，平均警力抵達時間約9分40秒，顯示人力不足已影響即時應變。

她表示，解方之一固然是由中央增加捷運警察編制，但即使在現有人力架構下，勤務規劃仍存在瑕疵，尤其在尖峰時段與重要站體內，竟出現人力未妥善配置的情況。

▲▼1219隨機攻擊事件捷運台北車站板南線月台警察手持警用盾牌站崗。（圖／記者呂佳賢攝）

▲游淑慧追問後才知道，案件發生當下，台北車站站體內的捷運警察人數為零。（資料照／記者呂佳賢攝）

尖峰時段無捷警

游淑慧指出，北捷提供的專案報告顯示，嫌犯於17時23分在M7出口通道丟擲煙霧彈，站長與保全人員於兩分鐘後即抵達，但捷警卻直到17時33分才到場，前後相差約9分鐘，時序上顯得不合理。

她進一步追問後得知，案發當下台北車站站體內的捷運警察人數竟為零。依勤務安排，當日下午15至17時設有巡邏與守望勤務，但下一班守望勤務要到18時才開始，導致17時至18時形成一小時的勤務空白。

維安漏洞引憂慮

游淑慧直言，台北車站是旅客量最高的捷運站之一，卻在下班下課尖峰時段沒有捷警人員，令人難以置信。她也質疑，嫌犯是否事先掌握勤務空窗，才能在站內換裝、長時間徘徊，卻未遭警察或保全盤查。

她指出，嫌犯戴上防毒面具後，能在站內多次丟擲煙霧彈，仍未遭阻止，最後從容離開，整個犯案過程細思極恐，也讓市民對捷運維安系統的脆弱感到高度憂慮。

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

恐嚇「炸小港機場」！男被聲押
最冷探11度　急凍時間點曝
張文砍人案北捷被疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面

北捷被質疑監視器失靈　董座：7支畫面無法回溯

27歲兇嫌張文19日在北捷台北車站及中山商圈犯下隨機攻擊案，造成重大死傷。外界質疑案發當下是否有監視器失靈情形，台北捷運公司、董座趙紹廉22日均做出回應，當天所有監視器均正常運作，僅有一部錄影主機磁區於事發前一晚受損，影響部分畫面回溯，但未影響即時影像與警方辦案。

捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

特勤局爆甩鍋　稱槍手所在屋頂由警察負責

警察早發現川普槍手！「沒帶槍」遭逼退

捷警遭控性侵女兒！林延鳳揭8大疑點

