生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文砍人案北捷被質疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面

▲▼捷運台北車站M7出口附近監視器。（圖／記者呂佳賢攝）

▲張文砍人案件發生後，外界質疑北捷是否有監視器故障的狀況發生。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者柯振中／綜合報導

 27歲兇嫌張文19日在北捷台北車站及中山商圈犯下隨機攻擊案，造成重大死傷。外界質疑案發當下是否有監視器失靈情形，台北捷運公司、董座趙紹廉22日均做出回應，當天所有監視器均正常運作，僅有一部錄影主機磁區於事發前一晚受損，影響部分畫面回溯，但未影響即時影像與警方辦案。

監視器狀況

北捷22日透過新聞稿表示，透過多組監視器交叉比對，兇嫌於台北車站各樓層的移動軌跡皆有完整影像紀錄，畫面未出現斷點，不影響警方追查動線及蒐證作業。

董事長趙紹廉22日出席台北市道路交通安全會報後，接受聯訪時說明，當天所有監視器都無故障，但其中1組主機磁區異常，導致其所控制的7支監視器無法回溯畫面，但仍可即時觀看，其餘3組主機、12支以上監視器皆可正常回放。

趙紹廉說明，關鍵路線上仍有多支可回溯監視器可供比對，未延誤辦案，惟因嫌犯當天多次更換衣著，且現場有煙霧干擾，導致第一時間難以從畫面中立即辨識身分。

▼張文砍人案件發生後，外界質疑北捷是否有監視器故障的狀況發生。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼捷運台北車站M7出口附近監視器。（圖／記者呂佳賢攝）

案發後即時對比特徵

北捷指出，案發當天下午17時39分，行控中心已比對出兇嫌特徵，並即時提供監視器畫面圖像給捷運警察勤務指揮中心，全程配合警方偵辦。

趙紹廉補充，行控中心於發現煙霧後即同步追查，並通報捷警與110，警方、消防及救護人員迅速到場，站內也有進行廣播並由站務人員及保全引導旅客疏散。

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

▲▼案發當天下午17點39分，行控中心已比對出特徵，並交給警方。（圖／民眾提供）

▲▼北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／民眾提供）

未來精進措施

針對本案共有41組探測器跨區作動，北捷說明，未來只要出現「多區域火災警報」，即視同危安事件處理，並將擴充事件通報內容，透過車站廣播、跑馬燈、官網及「台北捷運Go」App即時提醒旅客。

此外，北捷也將評估於重要車站導入監視器AI辨識功能，盤點市面成熟產品並參考國際同業做法，研議導入設置，以提升整體系統安全。

配發簡易式防護面罩

北捷表示，依市長指示，為因應即將到來的跨年活動，12月26日將結合警察、消防等單位，於營運期間辦理大型安全實兵演練，強化危安事件應變能力。

在人員防護方面，各站已配發簡易式防護面罩，提升同仁執行緊急救護時的安全；至於議員建議增加維安及監視器監看人力、設備升級預算，北捷表示將依程序爭取辦理，並把地下街區域納入危安演練範圍。

總經理肯定人員表現

台北捷運公司總經理黃清信指出，車站站長須同時負責車站管理、運轉調度、旅客服務及異常處置，從監視器畫面可見，案發當下現場狀況複雜，台北車站值班站長已依行控中心指示，全力執行應變並適時疏散旅客。

黃清信表示，相關作為已在市議會交通委員會中公開肯定，後續也將另行安排表揚。

 
12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

下班途中遭砍「2條件」可領職災給付　勞保局：須5年內主動申請

北捷19日發生震驚社會的隨機砍人案，造成包含兇嫌在內的4人死亡、11人受傷。因發生在上下班時間，死者和傷者可能正在下班返家途中。勞保局說，只要是在「適當時間」、下班回家的「合理路徑」，受傷者可申請職災醫療、傷病給付，不幸身亡者也可領到職災死亡給付。若以目前職災保險最高投保薪資7萬2800元計算，身故者家屬最高可一次請領約327萬6000元。

中山站設「安心關懷小站」提供諮詢　員警駐點防模仿犯攻擊

中山站設「安心關懷小站」提供諮詢　員警駐點防模仿犯攻擊

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

五月天周六登場　盧秀燕宣布：全城緊急戒備

五月天周六登場　盧秀燕宣布：全城緊急戒備

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

