社會 社會焦點 保障人權

北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全月薪4萬只做1年...近2年零就醫

記者閔文昱／綜合報導

台北市日前發生震驚社會的北捷中山、台北車站隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文投擲煙霧彈並持刀砍殺民眾，造成包括他自己在內共4死、多傷的重大傷亡。隨著警方深入追查，張文的身世背景、經濟來源與犯案動機逐漸浮出檯面，但仍留下諸多疑點。

張文背景調查：家庭疏離、長期未聯繫父母

警方調查指出，張文戶籍設於桃園市楊梅區，家境並不清寒，父親為工程師、母親為工廠會計，卻長期與家人關係疏離。家屬供述，張父管教嚴厲，加上張文自小性格叛逆，家庭衝突頻繁，他已2年多未與父母聯繫，與住在高雄的哥哥更是長達5年未曾見面。家人近年僅能透過零星金流掌握其行蹤，對其犯下重大案件感到錯愕。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲犯下北捷隨機殺人事件的27歲兇嫌張文。（圖／記者陳以昇攝）

兵役與職場經歷：短暫保全工作後失去收入來源

警方也查出，張文曾為空軍志願役士兵，2022年間因自導自演酒駕事件遭國軍汰除；今年又因未依規定參加教育召集，涉嫌妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。退伍後，他曾於2023年6月至2024年6月間，在某大型保全公司任職，月薪約3萬9000元，若加上加班與津貼可逾4萬元，但僅工作1年便離職，之後再無任何薪資申報紀錄，收入來源成謎。

▲▼張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文學生時期照片。（圖／民眾提供）

零就醫紀錄與高度預謀性行兇

專案人員進一步調閱健保資料發現，張文近2年內完全沒有就醫紀錄，連一般感冒或精神相關門診都未曾出現。警方同時清查其銀行帳戶與可能的金流往來，以釐清其離職後的生活來源與是否有人資助犯案。案發後，警方在其租屋處與入住旅館內，查獲大量刀具、汽油彈與相關材料，顯示行兇並非臨時起意，而具有高度預謀性。

案件仍待釐清：手機與關鍵證物缺失

由於張文在誠品南西店遭警方圍捕時墜樓身亡，手機與關鍵證物尚未尋獲，實際犯案動機仍待釐清。警方強調，將持續從金流、行為軌跡與準備過程全面拼湊案情，釐清這起重大社會案件背後的真相。

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中南屯驚傳墜樓！女站13樓窗外「體力不支墜落」
獨／殺人魔張文奪3命　北捷多支監視器「沒畫面」失靈
北捷殺人魔張文「收入成謎」！保全只做1年就離職

北捷攻擊嫌犯背景社會案件動機調查警方追查

