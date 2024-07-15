美特勤局爆甩鍋！早知槍手所在屋頂是維安漏洞　稱由警察負責

▲特勤局稱，外圍區域是由當地警察部門負責，包括槍手所在的屋頂。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普13日遭槍擊震驚各界，維安是否存在漏洞成為關注焦點，就連聯邦調查局（FBI）也表示，特勤局應該給出答案。不過特勤局如今宣稱，造勢活動現場外圍區域是由當地警察負責。

NBC、紐約郵報等報導，美國特勤局早在川普這場造勢大會開始之前，就把這次槍手所在的屋頂列為潛在維安漏洞。特勤局前資深探員透露，應該要有人守在屋頂，或是對建築物進行管制，這樣就沒有人可以登上屋頂，但在事發當日，這棟建築物並未進行部署，讓20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）有機會爬上屋頂開槍。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Gugliemi）說明，這次是由特勤局與當地執法部門合作進行維安工作，包括在屋頂上部署狙擊小組，特勤局有把槍手所在的屋頂列入當地執法部門管轄範圍，這是管制戶外集會的常見作法。換句話說，特勤局負責範圍為川普造勢集會現場，外圍區域由當地警方協助，確保外圍區域的安全。

只不過巴特勒郡地方檢察官戈丁爾（Richard Goldinger）指出，集會場外的安全是由特勤局負責，「在指揮調度層級之中，特勤局擺在第一位」，且緊急服務單位指揮官也稱場外區域不歸他管，「整個事情都在特勤局管轄範圍內」。