捷運又傳砍人事件　北捷推五措施護乘客：全線117站配置1保全

▲捷運又傳砍人事件，北捷推五措施護乘客，包括全線117站將配置1保全等。（圖／chienchien86授權提供）



記者陳家祥／台北報導

台北一名42歲王姓女子8日深夜10時許，在台北捷運新埔站車廂內持美工刀攻擊旅客，引起現場民眾恐慌，但隨即遭熱心民眾制伏。北捷表示，日後將增加保全人力，捷運系統全線117個車站在營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。

台北捷運公司表示，捷運平常每日運量超過200萬人次，肩負北北基桃四個都會區通勤族的輸運，同時也是國外旅客最常使用的大眾交通工具，旅客安全為營運管理最高指導原則，針對未經許可攜帶刀具採取重罰外，更無法容忍任何暴力違法行為，呼籲檢警與法院就這類事件不能輕縱，以捍衛絕全體搭乘公共運輸民眾安全為最大考量。

北捷表示，對於行兇者，本公司將依照大捷法第50條之1，就行為人造成營運延誤、造成旅客受傷等結果從重處罰；並將對行為人就營業損失進行民事求償。

北捷指出，事發後立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心，先前即已調整車站保全隨車作業，亦加速車站及列車指標更新。也會持續與捷運警察合作，提升捷運系統見警率，並加強監視通訊等設備及人員安全教育訓練，以維護乘車安全。

北捷說，目前各車站皆配有防禦棍、防禦盾牌，值班同仁配戴防身噴劑，車站保全亦配戴警棍、防身噴劑，重點轉乘車站的菁英保全另配有電擊棒等，同時每年均安排課程加強人員安全教育訓練。台北捷運公司與捷運警察隊持續密切合作，透過車站人員、保全勤務日常巡查，捷運警察安全守望，共同維護捷運系統安全。

北捷強調，會不斷強化各項軟硬體設備及教育訓練，多管齊下維護旅客安全：

一、增派保全人力

捷運系統全線117個車站於營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。

二、加強維安訓練

延請捷警教官加強人員安全維護訓練，提升人員面對緊急危害時應變能力。每年邀集警察局、消防局等單位辦理多場次危安事件災害模擬演練，提升應變處置能力。

三、強化通報機制

為提升通報效率，車廂對講機、司機員及行控中心已建立三方通話機制；行控中心與警消建立直通專線電話功能，發生緊急事件時，行控中心利用直通專線聯繫捷運警察隊及轄屬警察局、消防局前來支援。

四、提升見警率

捷運警察與本公司保全人員，加強執行車站及列車巡邏勤務，以加強治安維護能量。

五、加強宣導，提升旅客危機意識

北捷持續於捷運車站、列車車廂以廣播、「台北捷運Go」 App、閘門電視、月台電視及旅客資訊顯示器等方式，加強宣導異常狀況應變作為，提升旅客危機意識。