張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」：對他們有仇視

▲張文名下有一台車齡將近10年的老機車。（圖／記者張君豪翻攝）



網搜小組／劉維榛報導

27歲張文砍殺3男，另造成11人受傷，最後自己則是墜樓身亡。不少網友懷疑，張文犯案動機是否與當兵、對男性群體怨懟有關？「可能是對男性有仇視？ 甚至有可能他在軍中被霸凌？」而警方調查，他曾任空軍志願役，因酒駕遭汰除退伍，後又被通緝。

不少網友在Threads表示，張文砍殺3位死者都是男性，會不會與他過去當兵遭遇不好經歷有關係，「會不會是覺得女性是弱者，攻擊女性無法帶來成就感，他想要得是透過襲擊其他男性重新獲取自我認同，可能也跟在軍中的經歷有關？」

還有人質疑，「軍中以男性為主，他的不滿會不會來自於他當時志願役遇到的事？或者是他將自己被通緝、生活中遇到的破事等等歸咎於男性？」「可能是對男性有仇視，因為軍中體制內把他汰除的就是那些人， 甚至有可能他在軍中被霸凌」。

事實上，張文曾服空軍志願役，服役期間在通訊中隊負責無線電架設工作，但在2022年休假期間外出酒駕遭逮捕，經軍方汰除提前退伍。張文今年7月又未依規定參加教育召集，被認定妨害兵役，遭桃園地檢署發布通緝。國防部指出，張文已非現役軍人。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）



從小性格叛逆、衝突不斷

警方調查指出，張文戶籍設於桃園市楊梅區，家境並不清寒，父親為工程師、母親為工廠會計，卻長期與家人關係疏離。家屬供述，張父管教嚴厲，加上張文自小性格叛逆，家庭衝突頻繁，他已2年多未與父母聯繫，與住在高雄的哥哥更是長達5年未曾見面。家人近年僅能透過零星金流掌握其行蹤，對其犯下重大案件感到錯愕。

此外，警方也查出，張文退伍後，曾於2023年6月至2024年6月間，在某大型保全公司任職，月薪約3萬9000元，若加上加班與津貼可逾4萬元，但僅工作1年便離職，之後再無任何薪資申報紀錄。

極端存錢全買殺人武器



關於張文金流部分，從失業至今，生活完全沒有收入，日常開銷全仰賴疼愛兒子的張母私下瞞著丈夫小額匯款，平均2到3個月匯款3萬元，但張母沒想到，張文生活極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全成了「恐攻計畫」的資金，幾乎全拿去買此次計畫要用的裝備、器材。

當張文死後，警方查到他戶頭時，餘額只剩下幾10元，而除了警方查扣的2部平板、1台筆電外，張文名下資產僅剩下一輛平時代步用、車齡將近10年的老機車，估算殘值約1萬餘元。

警方持續追查犯案動機

據了解，張文把主要登載犯罪計畫資料都放在租屋處的筆電，但因租屋處遭他縱火毀損嚴重，目前數位鑑識無法解析硬碟任何資料，據傳檢警也將行文衛福部健保署調閱張男此生所有病歷就醫資料，以釐清張嫌是否有反社會人格和攻擊傾向，藉此研判這起孤狼隨機殺人案的犯罪動機。

▼張文人生最後一餐，是到中山區一處超商買豆漿。（圖／記者黃彥傑翻攝）

