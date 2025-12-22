　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

▲警政署長張榮興（左）、內政部長劉世芳22日出席立法院內政委員會。（圖／記者徐文彬攝）

▲警政署長張榮興（左）、內政部長劉世芳22日出席立法院內政委員會。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

台北市隨機殺人犯張文被影射是中共第五縱隊的陰謀論在網路上大量流竄，連2024民進黨新竹市立委候選人林志潔也做此質疑，但有網友質疑，對比先前4小時就逮到發文「陳菊走了？」的網友，警方似乎此次未對陰謀論有任何動作。對此，警政署長張榮興今（22日）表示，這部分還是要有事證，「我們案件偵查當中」，未來以偵查證據為主，各種狀況都會查證。對於到底會否查陰謀論？張榮興回應，「這個案件我們會去整合相關面向都會查證清楚」。

張文19日下午先於租屋處等地2度縱火後，隨即到台北捷運M7出口通道丟擲煙霧彈並持刀攻擊余姓民眾，接著返回旅館變裝，轉往中山商圈再施放煙霧彈並持刀隨機攻擊民眾，全案共釀3位民眾死亡。張文行兇消息登上媒體後，社群媒體Threads流傳大量張文犯案動機、過程與中共第五縱隊有關、張文是中配之子的陰謀論，2024民進黨新竹市立委候選人林志潔也在臉書以「娘筆記」寫下「這不是隨機殺人，這比較像第五縱隊」；另外，連捕捉第一手行兇畫面的記者都遭抹黑。

但有網友質疑，對比過去警方花4小時就逮到在PTT八卦版發文「陳菊走了？」的網友，此次警方未對陰謀論有進一步說明，也引發立委關注。藍委牛煦庭質詢22日在立法院內政委員會質詢指出，張文案發後不管是特殊學者、網路意見、特定媒體大做兇手是中配之子、內部滲透、第五縱隊，請問警方第一時間要核實這樣消息？張榮興回應，警政署沒有做核實，這案件是重大案件，相關調查都會第一時間跟國人公布、做澄清，譬如類似案件開始，開多次記者會或發布新聞稿，隨時會發，就是讓國人了解最新狀況，因為這是國人關注重大社會事件，因為臆測對此案沒有幫助，真實澄清才是有幫助。

對於是否打算追究臆測者的社會責任？張榮興說，網路上這些，如果有牽涉到可能恐嚇維安，會移送地檢署偵辦。但牛煦庭指出，他講的是針對這樣的事情，也許意圖政治操作、造謠、煽動恐慌等。張榮興表示，「我想這些應該都是不必要的」。牛煦庭說，雖然兇手死亡，但造謠者還逍遙法外，他擔心行政權選擇性沈默或拒絕積極作為，所以務必請警政署，對相關訊息要強烈且更大聲音澄清，並針對造謠、捕風捉影，例如第五縱隊、中配之子等，該究責就究責。張榮興回應，「可以，我們依法處理」。

委員會後記者追問張榮興，針對第五縱隊、中配之子方面的陰謀論，警政署到底有無去查？張榮興表示，這部分還在偵查之中，應該以事證做為基礎，未來這部分還是會持續偵查中。媒體又問，網友發文「陳菊走了？」4小時就找到人，為什麼林志潔質疑張文是第五縱隊，警方為什麼遲遲都沒有下文？張榮興表示，這部分還是要有事證，「我們案件偵查當中」，未來以偵查證據為主，各種狀況都會查證。

對於到底是否會查陰謀論？張榮興回應，「這個案件我們會去整合相關面向都會查證清楚」。至於警政署案發後第一時間有無掌握陰謀論在網路流竄？張榮興說，「我們都會去做查證」。

▼針對張文隨機殺人案，林志潔以「娘筆記」寫下「這不是隨機殺人，這比較像第五縱隊」。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

▼針對張文隨機殺人案，林志潔以「娘筆記」寫下「這不是隨機殺人，這比較像第五縱隊」。（圖／翻攝自Facebook／林志潔）

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

張文戶頭餘額不到百元　名下資產僅1輛10年老機車

張文戶頭餘額不到百元　名下資產僅1輛10年老機車

台北車站周圍19日晚間傳出隨機攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈後持刀朝人群揮砍，釀成4死11傷慘劇。由於張文早已被空軍汰除，長達1年半無業，採買攻擊裝備的資金來源也成為警方的調查重點之一；但警方深入追查後，發現張文生活相當簡單，平時生活皆仰賴母親的小額匯款資助，甚至墜樓身亡後戶頭僅剩下不到100元，名下除了兩部平板、一台電腦外，就僅有一輛將近10年的老機車。

張文最後落腳處首曝光！凌亂房內還藏15支汽油彈

張文最後落腳處首曝光！凌亂房內還藏15支汽油彈

張文犯案手法曝光！牧師憂更多人模仿

張文犯案手法曝光！牧師憂更多人模仿

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

關鍵字：

張文陰謀論隨機殺人警政署張榮興

