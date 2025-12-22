失業一年半！張文戶頭餘額不到100元　名下資產僅1輛10年老機車

▲張文除了平板與電腦外，名下資產僅有一輛車齡約10年的老機車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北車站周圍19日晚間傳出隨機攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈後持刀朝人群揮砍，釀成4死11傷慘劇。由於張文早已被空軍汰除，長達1年半無業，採買攻擊裝備的資金來源也成為警方的調查重點之一；但警方深入追查後，發現張文生活相當簡單，平時生活皆仰賴母親的小額匯款資助，甚至墜樓身亡後戶頭僅剩下不到100元，名下除了兩部平板、一台電腦外，就僅有一輛將近10年的老機車。

張文此次發動如此規模的隨機攻擊，不但身穿戰術背心、防毒面具，還準備了21顆煙霧彈、數枚汽油彈、以及一把長約10多公分的雙刃長刀等，明顯早有預謀；警方查扣張文平版、筆電後，確認這起隨機攻擊早已謀劃許久，不但透過地圖模擬路線、將行動製成表格，甚至張文最早從2年前開始就已陸續透過網路購買煙霧彈。

▲張文在隨機攻擊中使用多達17顆煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

警方為釐清是否有共犯，張文的金流來源也仍為調查重點之一，但進一步追查後，卻發現張文性格十分孤僻，不但不使用社群平台，網路上幾乎不與人互動，也未發表過文章、甚至留言，現實中也是孤身一人，目前追溯到12月初，均未發現與人互動痕跡。

金流方面，張文未使用任何電子錢包帳號、無虛擬貨幣冷錢包，且張文在酒駕遭空軍汰除退伍後，僅曾短暫當過保全，但約一年半前就離職，並失業至今，生活完全沒有收入，日常開銷全仰賴疼愛兒子的張母私下瞞著丈夫小額匯款，平均2到3個月匯款3萬元給張文當生活費用，帳戶匯款紀錄中除了張母，再無其他金源。

但張母沒想到，張文生活極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全成了「恐攻計畫」的資金，幾乎全拿去買此次計畫要用的裝備、器材，當張文死後警方查到他戶頭時，餘額只剩下幾十元；而除了警方查扣的2部平板、1台筆店外，張文名下資產僅剩下一輛平時代步用、車齡將近10年的老機車，估算殘值約1萬餘元。

▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）