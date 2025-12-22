　
社會 社會焦點 保障人權

失業一年半！張文戶頭餘額不到100元　名下資產僅1輛10年老機車

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲張文除了平板與電腦外，名下資產僅有一輛車齡約10年的老機車。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北車站周圍19日晚間傳出隨機攻擊事件，兇嫌張文投擲煙霧彈後持刀朝人群揮砍，釀成4死11傷慘劇。由於張文早已被空軍汰除，長達1年半無業，採買攻擊裝備的資金來源也成為警方的調查重點之一；但警方深入追查後，發現張文生活相當簡單，平時生活皆仰賴母親的小額匯款資助，甚至墜樓身亡後戶頭僅剩下不到100元，名下除了兩部平板、一台電腦外，就僅有一輛將近10年的老機車。

張文此次發動如此規模的隨機攻擊，不但身穿戰術背心、防毒面具，還準備了21顆煙霧彈、數枚汽油彈、以及一把長約10多公分的雙刃長刀等，明顯早有預謀；警方查扣張文平版、筆電後，確認這起隨機攻擊早已謀劃許久，不但透過地圖模擬路線、將行動製成表格，甚至張文最早從2年前開始就已陸續透過網路購買煙霧彈。

▲張文,煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

▲張文在隨機攻擊中使用多達17顆煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

警方為釐清是否有共犯，張文的金流來源也仍為調查重點之一，但進一步追查後，卻發現張文性格十分孤僻，不但不使用社群平台，網路上幾乎不與人互動，也未發表過文章、甚至留言，現實中也是孤身一人，目前追溯到12月初，均未發現與人互動痕跡。

金流方面，張文未使用任何電子錢包帳號、無虛擬貨幣冷錢包，且張文在酒駕遭空軍汰除退伍後，僅曾短暫當過保全，但約一年半前就離職，並失業至今，生活完全沒有收入，日常開銷全仰賴疼愛兒子的張母私下瞞著丈夫小額匯款，平均2到3個月匯款3萬元給張文當生活費用，帳戶匯款紀錄中除了張母，再無其他金源。

但張母沒想到，張文生活極盡節儉，除了維持生命的必要開銷外，其他部分全成了「恐攻計畫」的資金，幾乎全拿去買此次計畫要用的裝備、器材，當張文死後警方查到他戶頭時，餘額只剩下幾十元；而除了警方查扣的2部平板、1台筆店外，張文名下資產僅剩下一輛平時代步用、車齡將近10年的老機車，估算殘值約1萬餘元。

▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲▼張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

相關新聞

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

「陳菊走了？」4小時破案卻放任張文陰謀論？　警政署：要有事證

台北市隨機殺人犯張文被影射是中共第五縱隊的陰謀論在網路上大量流竄，連2024民進黨新竹市立委候選人林志潔也做此質疑，但對比先前4小時就逮到發文「陳菊走了？」的網友，警方似乎此次未對陰謀論有任何動作。對此，警政署長張榮興今（22日）表示，這部分還是要有事證，「我們案件偵查當中」，未來以偵查證據為主，各種狀況都會查證。對於到底會否查陰謀論？張榮興回應，「這個案件我們會去整合相關面向都會查證清楚」。

張文最後落腳處首曝光！凌亂房內還藏15支汽油彈

張文最後落腳處首曝光！凌亂房內還藏15支汽油彈

張文犯案手法曝光！牧師憂更多人模仿

張文犯案手法曝光！牧師憂更多人模仿

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

北捷砍人北捷恐怖攻擊北捷隨機砍人北捷恐攻張文北捷中山站中山商圈中山站誠品南西

