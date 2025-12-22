劉世芳稱貿然發細胞簡訊引恐慌　蔣萬安：依程序報請中央核可

▲蔣萬安召開道路交通安全會報。（圖／北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

27歲通緝犯張文19日傍晚在台北市發動隨機攻擊震驚社會，台北市長蔣萬安表示，未來發生重大治安或無差別攻擊事件，將比照防災規格發送「細胞簡訊」。內政部長劉世芳今（22日）表示，不反對北市府向政院災防辦申請，但要說清楚訊息內容，讓民眾知道怎麼做，否則引起恐慌。蔣萬安下午受訪時回應，市府目前會朝發送細胞簡訊方向規畫，會依照程序報請中央核可。

劉世芳上午指出，若台北市政府要申請，內政部不反對，但希望跟災防辦說清楚訊息內容，因為大型活動都是不確定人潮，民眾接受到訊息必須讓知道怎麼做，否則會引起恐慌，甚至產生二次災害，造成民眾困擾。

蔣萬安對此表示，今天警察局及消防局等單位，也正在研擬相關修正文字，會依照程序報請中央核可。被問到為避免民眾恐慌，是否跨年會設置安檢門？蔣萬安則說，針對接下來的各項大型活動甚至人潮聚集的商圈及場域，市府維安規格都會提升，大家關心的包括接下來跨年活動，當然會擬定相關維安計畫，觀傳局、警察局會對外說明。

蔣萬安說，跨年維安包括設置車阻、特勤警力、加上保安警力支援，也會有事前的地毯式場檢，包括金屬探測器，鎮暴犬等，都會有確實的維安措施，確保市民安全。