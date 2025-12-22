　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文犯案手法曝光！犯案前「看鄭捷文章」　牧師點出最大擔憂

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文在北車、南西商圈隨機傷人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。警方事後查驗張文的平板，發現張文對2014年犯下捷運殺人案的鄭捷感興趣，還搜尋了「台灣人，欠鄭捷一個公道」等文章。對於張文的舉動，也有人憂心未來是否會出現「模仿犯」，對此，牧師也分享看法。

張文犯案前搜尋鄭捷文章　疑模仿其手法

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方在案發後查扣張文的平板電腦，並破譯張文使用的雲端紀錄，發現張早在2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月後更頻繁搜索鄭捷新聞，疑似早在3個月前就開始策畫殺人，並模仿鄭捷犯案手法，地點同樣選在人潮眾多的捷運車站。

警方還發現，張文除了積極搜索鄭捷新聞，了解2014年犯案經過細節、傷亡情況外，還頻繁在網路上閱覽評論鄭捷的相關文章，對於站在鄭捷立場、袒護鄭捷的文章具有高度偏愛，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

牧師擔心其他人效仿　心理學家分享看法

張文疑似模仿鄭捷的手法，也有人擔心，之後是否會出現其他的模仿犯？根據《台灣醒報》報導，更生團契總幹事黃明鎮牧師認為，張文計畫縝密，是明顯的反社會行為，他也擔心，他的手法一一曝光後，會讓其他反社會人格的人跟著模仿。

行為態度心理學家黃逸凡也指出，張文可能是內心長期失衡，直到犯案當天才被看見，比起他人感受，他更在乎事情是否按照他所想要的方向發展。因此他認為，真正要注意的是，不是會把情緒表現出來的人，而是壓抑、對感覺看似麻木的人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

張文犯案手法曝光！犯案前「看鄭捷文章」　牧師點出最大擔憂

快訊／2私校走入歷史！同濟高中核定解散　大成高中董事會重組

「同事12點下班操爆」菜鳥裸辭了　過來人忍3年：年薪400萬無法離職

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

裝備破10萬！張文失業一年租北市精華區　他疑惑：整個就是很怪

快訊／台鐵沿線報廢車留置場火警　龍井-大肚間列車延誤

UG慘翻車「他見1間店反被讚爆」　大票人曝關鍵：害到很多加盟主

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

1圖看懂「跑、躲、護」3大守則　北市發布學生安全指引

冬至後「3星座」財運旺爆！　年度轉運時間啟動了

張文犯案手法曝光！犯案前「看鄭捷文章」　牧師點出最大擔憂

快訊／2私校走入歷史！同濟高中核定解散　大成高中董事會重組

「同事12點下班操爆」菜鳥裸辭了　過來人忍3年：年薪400萬無法離職

「一堆人在影射我！」　Cheap強硬聲明：會請律師一個個告

裝備破10萬！張文失業一年租北市精華區　他疑惑：整個就是很怪

快訊／台鐵沿線報廢車留置場火警　龍井-大肚間列車延誤

UG慘翻車「他見1間店反被讚爆」　大票人曝關鍵：害到很多加盟主

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

一葉退場踢腿踢太高 遭到成員集體撻伐XD

生活熱門新聞

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻

變天！　「全台有雨」時間曝

白蘿蔔精華部位常被丟！專家：營養高2300倍

張文「論文獲政府補助48000元」！他再挖出IG、X帳號

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

更多熱門

相關新聞

張文最後落腳處首曝光！凌亂房內還藏15支汽油彈

張文最後落腳處首曝光！凌亂房內還藏15支汽油彈

張文上週五（19日）傍晚在北車、捷運中山站犯下恐怖的隨機殺人案，造成4死11傷，他也因被警方圍捕選擇跳樓喪命，警方事後循線到他承租位在捷運中山站附近的旅館搜索，發現房內凌亂，角落有一個裝著11支汽油彈的推車行李箱，床上則還有4支用氣泡紙包裹著的汽油彈，總計15支汽油彈、9把長短刀，儼然是小型的後勤軍火庫，難以想像若被他拿去犯案的後果。

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

獨／揭密孤狼恐攻手法　不對稱作戰釀3死11傷

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

貿然發細胞簡訊引恐慌？　蔣萬安這樣說

張文失業一年租北市精華區　他疑惑：整個很怪

張文失業一年租北市精華區　他疑惑：整個很怪

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

關鍵字：

張文鄭捷模仿犯

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面