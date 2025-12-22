張文犯案手法曝光！犯案前「看鄭捷文章」　牧師點出最大擔憂

▲張文在北車、南西商圈隨機傷人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀4死11傷。警方事後查驗張文的平板，發現張文對2014年犯下捷運殺人案的鄭捷感興趣，還搜尋了「台灣人，欠鄭捷一個公道」等文章。對於張文的舉動，也有人憂心未來是否會出現「模仿犯」，對此，牧師也分享看法。

張文犯案前搜尋鄭捷文章 疑模仿其手法

警方在案發後查扣張文的平板電腦，並破譯張文使用的雲端紀錄，發現張早在2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月後更頻繁搜索鄭捷新聞，疑似早在3個月前就開始策畫殺人，並模仿鄭捷犯案手法，地點同樣選在人潮眾多的捷運車站。

警方還發現，張文除了積極搜索鄭捷新聞，了解2014年犯案經過細節、傷亡情況外，還頻繁在網路上閱覽評論鄭捷的相關文章，對於站在鄭捷立場、袒護鄭捷的文章具有高度偏愛，如「如果鄭捷知道有人願意傾聽，或許那些死傷就不會發生」、「台灣人，欠鄭捷一個公道」等。

牧師擔心其他人效仿 心理學家分享看法

張文疑似模仿鄭捷的手法，也有人擔心，之後是否會出現其他的模仿犯？根據《台灣醒報》報導，更生團契總幹事黃明鎮牧師認為，張文計畫縝密，是明顯的反社會行為，他也擔心，他的手法一一曝光後，會讓其他反社會人格的人跟著模仿。

行為態度心理學家黃逸凡也指出，張文可能是內心長期失衡，直到犯案當天才被看見，比起他人感受，他更在乎事情是否按照他所想要的方向發展。因此他認為，真正要注意的是，不是會把情緒表現出來的人，而是壓抑、對感覺看似麻木的人。