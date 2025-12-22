獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差曝」

▲張文縱火後數度變裝製造斷點，並於19日下午4時59分穿著連身雨衣、拖著行李箱走進北捷M8出口，開始實施殺人計畫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

22日下午北市警局包含刑警大隊長盧俊宏、中正一分局長陳瑞基、中山分局長張耀仁共同召開記者會說明北市1219孤狼隨機持刀殺人案造成4死11傷的重大治安事件，並曝光張文恐攻當天下午15時許在北市中山區全家復林店喝豆漿，留下生前最後一餐身影，隨後張文就在林森北路159巷到長安東路1段巷弄丟擲汽油彈發動3起縱火事件，北車、中山當晚發生3位民眾死亡、11民眾輕重傷的恐攻行動就此展開序幕。

專責研究張文發動孤狼犯案行動的專案小組成員透露，「這是成功的恐攻犯罪、充分發揮不對稱作戰，以小搏大，以單兵破壞團隊防禦的典型戰術。」警方在調查張文行動中，發現張文充分看穿警方處理轄區刑案的重大盲點，就是團隊依賴制度化通報和標準調查程序。

張文的恐攻思維，以連續密集的縱火行動做為開局，讓轄區警力到場後，包含要查縱火犯調閱來去向監視器畫面，通報消防局火災鑑識人員，通報轄區內線上警力協尋，這一連串的查案通報制度，耗費更多警力投入「已知已發生的意外事件」，讓自己得以從容變裝、換換交通工具施行下一階段犯罪。張文深知警方辦案程序：「我只要持續推進下一個犯罪，警方就會查得更久！」

專案小組推估張文在行動當天，預先劃定包含公園路租屋處、辦好登記入住的大同區南京西路商旅，做為兩個施行犯罪基地，當警方以過往標準化辦案程序調閱縱火犯來去向動線監視器的空檔，他已變裝騎Ubike當交通工具，潛回租屋處 搬出大量煙霧彈、汽油彈、尖刀步行往北車M7地下街，並在行兇殺害英勇阻擋的余家昶，而北市警方是在縱火20分鐘後，透過監視器畫面找到張文位於公園路租屋處，自此才鎖定其身分。

▲ 北捷隨機殺人恐攻事件獲罪過程時序 。（圖／記者黃宥寧AI製圖，點圖可放大）

知情者透露，北市警當天科技偵查作為並無問題，關鍵在於張文犯案，並非過往犯罪嫌疑人犯案後，就倉皇逃離藏匿類型，其行動奉行恐怖攻擊行動中典型的「不對稱戰術」，而「張文施行的孤狼作戰，不會選軍警力量佈防最嚴密之處，而會挑毫無防備之處，並不斷擴大戰線，憑一己之力讓龐大組織疲於奔命」。

台北市以首都充沛的經費資源優勢，在北車轉運站地下街及周遭布滿大批監視器，監控設備密度堪稱全台最高，且根據警方公布的調查進度，北市專案小組靠著監視器和龐大警力追查，當天17時41分就找上張文租屋處，專案小組追最緊時，僅剩18分時差就可以逮到張文。

但警方既定的科技偵查策略幾乎被張文洞悉且消耗殆盡：傳統追蹤監視器畫面，是要鎖定歹徒躲在何處，但張文不躲，他反向操作，持續發動攻勢，且每場攻擊前後已備妥行動基地變裝休息，利用時間差、監視器死角，警方作業規範爭取喘息空間，北市警17時許搜到張男租屋處時，曾緊急向法院聲請手機通訊調取票，想透過手機門號，追蹤張男位置，耗費時間一查才發現張男根本沒有手機，申請公文往返時間，又讓張男得以移動到預先訂好的大同區商旅休息。

▲張文人生最後一餐，是到中山區一處超商買豆漿。（圖／記者黃彥傑翻攝）

張文休息30多分鐘，從商旅步行到誠品南西店發動3死11傷的隨機殺人恐攻事件，至此才被在鄰近路口交整的中山分局林姓警員通報警力增援圍捕，張文3小時內創下在北市中山區、北車地下街橫行縱火造成3死11傷重大意外，未來北市及中央政府，對於孤狼恐攻犯案有何檢討改進的具體作為，全民都在看。

