多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

記者鄭佩玟／台北報導

根據媒體報導，中共為了確保對台工作「沒有意外」，利用廈門台商協會成立33週年之際，積極接觸國民黨立委赴中，希望擋下國防特別預算。據我方掌握，國台辦有派經濟局副局長與會，對此，國民黨立委陳玉珍今（22日）證實，每一次台商協會都會有國台辦的官員到各地去，這是經濟局負責的事務，會視規模大小決定何種層級的人過去。以廈門為例是個大會，席開1、200桌有1、2千人，一定會有國台辦的人參加，因為他們是負責台商系統的溝通，這是非常正常的事情。

陳玉珍說，廈門台商協會每年都在此時舉辦活動，這就是一個很單純的關心台商，沒有鬼鬼祟祟，就算去中國大陸也是光明正大，沒有什麼不可告人之事，非常正當，不會因為民進黨要扣帽子就退縮。兩岸的關係兵凶戰危，需要很多人的努力去融冰，美國也不希望台灣與大陸之間完全斷絕往來，若兩岸一直斷絕往來，對台澎金馬的處境反而不會比較好。

被問到國台辦是否有派人與會？陳玉珍指出，每一次台商協會都會有國台辦的官員到各地去，這是經濟局負責的事務，會視規模大小決定何種層級的人過去。以廈門為例是個大會，席開1、200桌有1、2千人，一定會有國台辦的人參加，因為他們是負責台商系統的溝通，這是非常正常的事情。

國民黨文傳會主委吳宗憲補充，當地的公務機關派人出席各項會議，這都是常態，台灣也是這樣，自己過去擔任檢察官時接待各國的檢察官，政府一定會派人。