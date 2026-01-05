　
政治

遭國民黨控「兩岸條例」修法撤案！林宜瑾批造謠　曝法案最新進度

▲▼民進黨立委林宜瑾。（圖／翻攝民進黨立委林宜瑾臉書）

▲民進黨立委林宜瑾。（資料照／翻攝自Facebook／林宜瑾）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委林宜瑾日前預告，將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，並獲得逾20位立委連署。不過，國民黨立委們今（5日）突指控，林宜瑾撤案了。對此，林宜瑾透過臉書痛批國民黨造謠，沒有成案何來撤案？她也透露法案最新進度。

國民黨團書記長羅智強今（5日）表示，「賴清德子弟兵林宜瑾的《兩國條例》撤案了」；藍委徐巧芯也說，「她（指林宜瑾）已經送案了，早上到議事處把案子撤了」。

國民黨團指控，民進黨立委林宜瑾2天前臉書公開表示，要提案將兩岸條例修正為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」，今傳出林宜瑾主動撤案，卻遭林宜瑾否認撤案。

國民黨團嚴正指出，依據立法院提案紀錄，「林宜瑾委員的確是提案後，自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查」。現在林宜瑾是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？如果林宜瑾或民進黨團認為林宜瑾之前的提案行為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，全民在線等！世界都在看！

對此，林宜瑾稍早在臉書發文澄清，「國民黨立即停止造謠！沒有成案何來撤案！」

林宜瑾也分享法案最新進度，目前仍有同仁欲連署；但因此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修法就要完整修，尚需時間；議事處對她的提案做出許多修正建議。

▼林宜瑾將提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

▲▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

 
01/03 全台詐欺最新數據

民進黨雲林初選作業啟動　鄉鎮市長、議員登記時程出爐

民主進步黨雲林縣黨部今日（5日）正式發佈2026選舉鄉鎮市長、縣議員、鄉鎮市民代表登記作業相關時程規定。經縣黨部執行委員會及黨員代表大會共同決議，確認相關領表、登記時間；縣黨部主任委員劉建國表示，此次初選作業秉持公平、公正、公開原則，目標是選拔優秀人才，為雲林鄉親提供最扎實的服務，並全力達成「黨內大團結」之目標。

藍委high喊林宜瑾撤兩岸條例草案　辦公室打臉：根本還沒送出去

總預算案遲未審鄭麗文怪賴清德　民進黨嗆耍嘴皮

轟綠委修兩岸條例嘴砲政治　張景森：這是要團結台灣的執政黨該做的？

綠委要修兩岸條例　蕭旭岑：若引爆衝突賴可戒嚴停止2028選舉

