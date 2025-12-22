綠議員酸葉元之赴中「手機漫遊就是翻牆」　網傻眼：那去美日也是？

▲戴瑋姍。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委葉元之等人近日先後到中國出席台商活動，民進黨議員戴瑋姍大酸葉元之「留言需要翻牆或買VPN嗎？可以直播教學嗎」？葉元之則回應「根本不用翻牆，我是跟電信公司申請漫遊」。戴瑋姍21日再度批評，有人真的很崩潰，漫遊本身就是一種翻牆，如果同一國為何還需要漫遊？該貼文一出，網友紛紛留言「漫遊才不是翻牆，有點常識好嗎」、「再拗其實蠻難看的」、「那你去日本也是翻牆，去韓國也是翻牆，去美國也是翻牆」、國民黨立委徐巧芯也留言「去日本美國你不申請漫遊的嗎」？

民進黨議員戴瑋姍20日於Threads發文批評葉元之赴中，葉元之則回擊「我去大陸參加台商活動，妳罵我是去接受中共指令，為什麼這麼變態，一天到晚對我潑糞」，戴瑋姍回擊「你留言需要翻牆或買VPN嗎？可以直播教學嗎」？葉元之表示「根本不用翻牆，不知道為何她這麼草包，我是跟電信公司申請漫遊」。

戴瑋姍21日再度發文批評，有人真的很崩潰，漫遊本身就是一種翻牆，電信公司直接幫忙VPN嘛，如果同一國為何還需要漫遊？葉元之你說說看？

該貼文一出引起熱議，網友紛紛留言，「漫遊才不是翻牆，有點常識好嗎」、「你覺得漫遊就是你所謂翻牆，麻煩你去發函通知電信公司啊」、「再拗其實蠻難看的」、「妳去美日韓是不用漫遊是不是啦」、「那你去日本也是翻牆，去韓國也是翻牆，去美國也是翻牆」、「第一次知道漫遊是一種翻牆你發明的嗎」，國民黨立委徐巧芯也留言大酸「去日本美國你不申請漫遊的嗎」？

另外，有名網友表示「漫遊叫翻牆？這邏輯簡直神邏輯。漫遊的本質是資料回傳母國機房認證（Home Routing），是因為你的『身分』在台灣，電信商才把流量導回台灣出口，這叫技術路徑，不是電信商在做功德幫你架 VPN。 照你這邏輯，你在家接家裡的Wi-Fi 沒被擋，是不是也要感謝中華電信幫你翻牆？基礎通訊協定先搞懂，別把技術產物當成政治服務」。