　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸：怕你說被詐騙

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會，並於會後回應輿情。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

▲「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨7立委周末赴中參與廈門台商協會活動，且涵蓋立法院多數委員會，傳出中國國台辦亦派官員南下，要確保國防預算、國安法案不會通過。對此，民進黨團今（22日）召開記者會，點名這7位藍委，如果沒有「赴中領旨」，應讓相關法案納入審查。此外，針對國民黨立委吳宗憲稱，通訊軟體發達，領聖旨不用到中國，黨團幹事長鍾佳濱大酸，「如果靠目前的軟體領旨，那恐怕他會說是受到詐騙」。

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。傳出被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳今（22日）上午召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會，並於會後回應輿情。

鍾佳濱表示，這些國民黨立委們，有人說事前沒有約定、有人說上飛機才發現在同一班機上，種種說法兜不攏。民進黨團直接點名去中國的這7位國民黨立委，不管是去跟台商交朋友，還是與國台辦人士見面，如果真的沒有「赴中領旨」、擋軍購案、推動亂台法案，那麼在明日的程序委員會中，應讓赴中報備法案和軍購預算法案納入審查。

陳培瑜指出，程序委員會國民黨籍召委就是翁曉玲，每次表決票數相同時，她就會站在國民黨那一邊，擋國防預算、院版財劃法、國安法案。到目前為止，民進黨立委沈伯洋等提案的國安法案已經被擋751次了，而這些國安法案就是立委赴中必須報備，報備也非許可制，而是相關主管機關提醒委員，哪些人、地方可能有危險，並非禁止委員行動與言論自由，「我們還是給予委員相當高的尊重」，但很可惜，從第一會期到現在，國民黨委員一直擋，擋好擋滿。

陳培瑜說，翁曉玲這次去的廈門台商協會，其會長韓螢煥公開說，新一屆理事要跟緊國家戰略、堅守民族大義、維護國家統一與領土完整，而坐在底下的翁曉玲有沒有鼓掌？妳的國家是哪一國？妳的民族大義又是誰的大義？還是人民的意思？「翁曉玲委員，你不要忘記了，你是台灣人民選出來的不分區立法委員」。台灣人民也想知道，領著納稅人薪水、有自肥法案的翁曉玲、涂權吉等跑到中國的立委，到底是替誰辦事、說話、跑腿？如果真的問心無愧，請盡速通過赴中要報備法案、國防採購預算。

鍾佳濱指出，目前監察院、考試院、行政院、司法院對一定層級以上相關公務員赴中皆有內規，要申報，唯獨立法院至今付諸闕如。他回憶，2024年曾有國民黨立委人在中國參加少數民族活動，立法院議場卻出現「代按表決」的荒謬行徑，如果沒幹壞事、不是心虛，為什麼怕人知道？

張雅琳觀察，每逢國民黨立委赴中回台後，立法院就會出現些毀憲亂政、亂台的法案，如憲訴法、財劃法及選罷法修法等，光是本會期，國民黨已透過逕付二讀送了35個法案，目前三讀的就有16案，過程完全沒有實質討論，每次逕付二讀的都是高度爭議法案，每次都是在院會不停提修正動議、再修正動議，所有立委都必須等投票前一刻，甚至投票時都沒辦法拿到最新的再修正動議，這要立委如何監督？「如果你是中華民國的立法委員，如果你心向台灣，就應該用你的行動來證明你是愛台灣的」。

鍾佳濱也指出，非常耐人尋味，赴中報備的兩岸人民關係條例未來會在內政委員會審查，軍購特別預算會在國防外交委員會主審，偏偏這7位國民黨立委，就是沒有這2個委員會的，不知道是不是避嫌。

針對國民黨召開記者會反批抹紅，以及國民黨立委吳宗憲稱，通訊軟體發達，要領聖旨根本不用到中國，鍾佳濱大酸，「如果靠目前的軟體領旨，那恐怕他會說是受到詐騙」，偷偷摸摸地去裁示真正可怕的地方，這些國民黨立委願意向社會公開赴中次數嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
福原愛再婚橫濱男「已懷孕」　江宏傑大氣回應：祝福
徐若熙正式加盟軟銀！　首吐心聲：味全是永遠起點
美前童星流落街頭！　邋遢憔悴「面對鏡頭仍笑了」
快訊／黃金存摺飆新天價！　35公克抱1年賺近6萬
稱張文成績一定很好！　他點「解決問題根本關鍵」
捷運接炸彈預告！　警荷槍實彈巡邏
快訊／炸彈預告「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸：怕你說被詐騙

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

綠議員酸葉元之赴中「手機漫遊就是翻牆」　網傻眼：那去美日也是？

快訊／突收炸彈預告揚言「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

遭爆赴陸「接旨」擋軍購預算　翁曉玲怒：明繼續擋國防特別條例

民進黨本周提名童子瑋選基隆　陳素月選彰化、劉建國再戰雲林

多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

藍委赴中　綠：若擋國安法案「赴中領旨、返台照辦」難以撇清

林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸：怕你說被詐騙

基層警怨裝備要自購　張榮興指「沒這狀況」：自己買防彈衣不安全

綠議員酸葉元之赴中「手機漫遊就是翻牆」　網傻眼：那去美日也是？

快訊／突收炸彈預告揚言「下午1點半引爆」　北捷：全線加強巡檢

遭爆赴陸「接旨」擋軍購預算　翁曉玲怒：明繼續擋國防特別條例

民進黨本周提名童子瑋選基隆　陳素月選彰化、劉建國再戰雲林

多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

今井達也評價尚未定錨　美媒點出旅美關鍵疑問「反而有利小熊？」

亞尼克草莓季浮誇成話題　富士山生泡芙可愛到捨不得吃

李多慧豹紋運動裝新造型超美！「私服愛漂亮實穿」搶逛EA7台中店

震撼彈！林志玲驚喜助陣洋基工程開幕戰　攜韓啦「四皇」點燃新竹

餐飲轉房仲「薪」境差很大！鄭偉祥、楊昕在永慶創下百萬年薪

陳詩媛婚禮太香！「樂天女孩坐整桌」 富邦女神驚接捧花：哪裡領新郎

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」！　江宏傑大器回應了

多名藍委赴中見台商　陳玉珍證實國台辦官員也在場：非常正常

花蓮青少年職涯探索特色！攀樹體驗困難挫折　見證自信成長銳變

不服憲判字第1號！國民黨團今赴北檢控告5大法官「枉法裁判」

【耳朵怕到爆】歐告偷吃貓罐頭挨訓　罵著罵著突然變狗身攻擊XD

政治熱門新聞

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

看衰國民黨執政5縣市！　沈富雄「預言2026」可能全失守

在中山遭張文砍傷　女患者同樣是無名英雄

歐洲官員警告國民黨「癱瘓賴政府策略」巨大賭局　國防成犧牲品

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

張文隨機砍人釀4死　王義川哽咽：政治人物這時最好少講話

「神秘白博士」領百萬薪　成海委會高官

還原大罷免發起始末　柯建銘每周向賴清德報告

已20件模仿張文訊息　內政部：農曆年前部署1.7萬人次加強活動維安

7藍委、蔣孝嚴赴廈門　傳國台辦已派官員南下參與

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

網瘋傳張文是第五縱隊陰謀論　劉世芳：跟境外比較沒有相關

陳水扁直球問「假傳聖旨騙我特赦？」　柯建銘：蔡英文主動提

更多熱門

相關新聞

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

遭爆赴陸接旨　翁曉玲：明繼續擋國防特別條例

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，國民黨今（22日）召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會反擊，國民黨立委翁曉玲於會中表示，自費參加活動，到底犯了什麼滔天大罪嗎？並預告明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

多名藍委赴中見台商遭酸賣台　國民黨：沈伯洋父親器官還健在？

藍23日排案彈劾總統　吳思瑤批政治報復：民進黨照程序走

藍23日排案彈劾總統　吳思瑤批政治報復：民進黨照程序走

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

翁曉玲：赴廈門純是私人行程　綠媒惡意抹黑擋國防預算實在可惡

5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

5名大法官判憲訴法修法違憲　藍委嗆：「獨裁判決」無效

關鍵字：

吳宗憲翁曉玲鍾佳濱赴中國安法案

讀者迴響

熱門新聞

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

福原愛本來沒想再嫁！

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

余家昶真實身分曝　老友：10年前的話你實現了

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

《牠：第二章》男星驚傳家中輕生！

變天！　「全台有雨」時間曝

明天北東濕涼　周三更強東北季風「最冷探13度」

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面