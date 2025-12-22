吳宗憲喊通訊發達「領聖旨免赴中」　民進黨團酸：怕你說被詐騙

▲「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨 立院黨團）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨7立委周末赴中參與廈門台商協會活動，且涵蓋立法院多數委員會，傳出中國國台辦亦派官員南下，要確保國防預算、國安法案不會通過。對此，民進黨團今（22日）召開記者會，點名這7位藍委，如果沒有「赴中領旨」，應讓相關法案納入審查。此外，針對國民黨立委吳宗憲稱，通訊軟體發達，領聖旨不用到中國，黨團幹事長鍾佳濱大酸，「如果靠目前的軟體領旨，那恐怕他會說是受到詐騙」。

中共近期透過廈門台商協會活動，邀請國民黨立委赴中。傳出被點名參與的立委有林思銘、翁曉玲、邱若華、葉元之、鄭正鈐、呂玉玲、涂權吉7人，涵蓋立法院大多數委員會，中國國台辦亦派官員南下，盼了解台灣「島內情勢」，確保國防預算、國安法案不會通過。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳今（22日）上午召開「國民黨不要再擋 赴中報備 國防軍備」記者會，並於會後回應輿情。

鍾佳濱表示，這些國民黨立委們，有人說事前沒有約定、有人說上飛機才發現在同一班機上，種種說法兜不攏。民進黨團直接點名去中國的這7位國民黨立委，不管是去跟台商交朋友，還是與國台辦人士見面，如果真的沒有「赴中領旨」、擋軍購案、推動亂台法案，那麼在明日的程序委員會中，應讓赴中報備法案和軍購預算法案納入審查。

陳培瑜指出，程序委員會國民黨籍召委就是翁曉玲，每次表決票數相同時，她就會站在國民黨那一邊，擋國防預算、院版財劃法、國安法案。到目前為止，民進黨立委沈伯洋等提案的國安法案已經被擋751次了，而這些國安法案就是立委赴中必須報備，報備也非許可制，而是相關主管機關提醒委員，哪些人、地方可能有危險，並非禁止委員行動與言論自由，「我們還是給予委員相當高的尊重」，但很可惜，從第一會期到現在，國民黨委員一直擋，擋好擋滿。

陳培瑜說，翁曉玲這次去的廈門台商協會，其會長韓螢煥公開說，新一屆理事要跟緊國家戰略、堅守民族大義、維護國家統一與領土完整，而坐在底下的翁曉玲有沒有鼓掌？妳的國家是哪一國？妳的民族大義又是誰的大義？還是人民的意思？「翁曉玲委員，你不要忘記了，你是台灣人民選出來的不分區立法委員」。台灣人民也想知道，領著納稅人薪水、有自肥法案的翁曉玲、涂權吉等跑到中國的立委，到底是替誰辦事、說話、跑腿？如果真的問心無愧，請盡速通過赴中要報備法案、國防採購預算。

鍾佳濱指出，目前監察院、考試院、行政院、司法院對一定層級以上相關公務員赴中皆有內規，要申報，唯獨立法院至今付諸闕如。他回憶，2024年曾有國民黨立委人在中國參加少數民族活動，立法院議場卻出現「代按表決」的荒謬行徑，如果沒幹壞事、不是心虛，為什麼怕人知道？

張雅琳觀察，每逢國民黨立委赴中回台後，立法院就會出現些毀憲亂政、亂台的法案，如憲訴法、財劃法及選罷法修法等，光是本會期，國民黨已透過逕付二讀送了35個法案，目前三讀的就有16案，過程完全沒有實質討論，每次逕付二讀的都是高度爭議法案，每次都是在院會不停提修正動議、再修正動議，所有立委都必須等投票前一刻，甚至投票時都沒辦法拿到最新的再修正動議，這要立委如何監督？「如果你是中華民國的立法委員，如果你心向台灣，就應該用你的行動來證明你是愛台灣的」。

鍾佳濱也指出，非常耐人尋味，赴中報備的兩岸人民關係條例未來會在內政委員會審查，軍購特別預算會在國防外交委員會主審，偏偏這7位國民黨立委，就是沒有這2個委員會的，不知道是不是避嫌。

針對國民黨召開記者會反批抹紅，以及國民黨立委吳宗憲稱，通訊軟體發達，要領聖旨根本不用到中國，鍾佳濱大酸，「如果靠目前的軟體領旨，那恐怕他會說是受到詐騙」，偷偷摸摸地去裁示真正可怕的地方，這些國民黨立委願意向社會公開赴中次數嗎？