遭爆赴陸「接旨」擋軍購預算　翁曉玲怒：明繼續擋國防特別條例

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

傳出藍委赴中國廈門參加台商活動「接旨」反對軍購特別預算案，國民黨今（22日）召開「綠色奇幻文學—廈門抹紅記」記者會反擊，國民黨立委翁曉玲於會中表示，自費參加活動，到底犯了什麼滔天大罪嗎？並預告明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防特別條例。在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

據《自由時報》報導，台商圈盛傳，中共試圖密集接觸在野政治人物，盼能擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法，利用正舉行的廈門台商協會成立三十三週年活動，找國民黨立委前往，名為探訪台商，實為確保對台工作「沒有意外」。赴中藍委，翁曉玲為司委會召委，可主導國安修法議程。林思銘為財委會召委，能影響總預算與特別預算審議，而更受關注。

翁曉玲對此表示，2、3星期以前陳玉珍告訴她廈門台商協會有這場活動，自己毫不猶豫就答應了，單純的活動且是自費行程，犯了什麼滔天大罪嗎？雙方聊聊天、噓寒問暖，能傳遞什麼訊息？

翁曉玲說，明天的立法院程序委員會將會繼續擋下國防相關條例，因為執政黨不來報告、不說清楚，不願意講國防相關預算要買什麼東西，所以會繼續擋下來，他們想要透過這樣的藉口繼續抹紅抹黑，在賴政府沒有說清楚講明白之前，在野的立場是不會輕易放行特別條例。

翁曉玲強調，部分網友在藍委的臉書等社群留下非常多造謠抹黑誣衊的話，不要認為這樣的無的放矢不會有法律責任，至少她個人的部分，全部都會做記錄，不會放任這樣的行為繼續下去，自己光明磊落、坦蕩蕩，若陸委會、國安局認為他們有不法行為就去調查，不用透過媒體造謠生事。