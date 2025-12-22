民進黨本周提名童子瑋選基隆　陳素月選彰化、劉建國再戰雲林

▲民進黨敲定提名童子瑋出戰基隆市長。（資料照／基隆市議長童子瑋辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨本周三（24日）舉行中執會，規劃於會後舉行記者會，正式宣布提名基隆市議長童子瑋出戰2026基隆市長、立委陳素月出戰彰化縣長，以及立委劉建國再次披掛參選雲林縣長。

面對2026縣市長選戰，民進黨已完成新北市、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、台東縣與嘉義市的提名布局。根據民進黨第三波的提名作業，規劃在本周三（24日）中執會後，正式召開提名記者會，宣布基隆、彰化與雲林的布局。

首先，基隆市長確定提名總統賴清德的表侄童子瑋出戰基隆市長，他被外界視為信賴系統，其祖父是基隆信仰中心慶安宮主委童永；換言之，童子瑋同時具備地方宮廟系統，以及中央政府的支持，實力不容小覷。

▲民進黨彰化縣長提名人選，最後由陳素月出線。（資料照／立委陳素月競辦提供）



另外，在彰化縣長的布局上，綠營共有4人表態參選，包括立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，以及彰化市前市長邱建富。民進黨經過協調後，採「類初選」模式，12月3日確定民調方式、並於上周執行民調作業；該次民調是以電話民調來進行，4位黨內競爭者對比國民黨立委謝衣鳯；不過，黨中央並不會公布民調結果，但已確定通知陳素月獲得提名。

雖然民進黨在彰化縣長一戰，預設謝衣鳯為主要對手，但其實國民黨還未敲定是由謝參選，謝本人也還未鬆口參戰；目前國民黨檯面上還有縣府工策會總幹事洪榮章、縣府參議柯呈枋尚在爭取提名。

最後，在雲林縣長的布局部份，前立委也是前縣長的蘇治芬，日前已經表態支持雲林山線立委劉建國，因此民進黨也敲定，由劉建國再次披掛出戰雲林縣長。至於國民黨的對手方面，還沒進行提名作業，但黨主席鄭麗文與縣長張麗善都已點名由立委張嘉郡接棒。

▼民進黨雲林縣長提名人選，將由劉建國再次出戰。（資料照／記者李毓康攝）

