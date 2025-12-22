林濁水：國民黨不放棄親中2028總統不用想　民進黨主權這戰一定贏

▲林濁水。（圖／記者詹詠淇攝）

記者郭運興／台北報導

前立委林濁水今（22日）表示，從去年到現在這些政治紛爭，就是要抗中保台還是要親中？國民黨不肯放棄親中，所以民進黨在這個議題的對決沒有一次是輸的，國民黨不放棄親中，回過來保台，總統不用想了，民進黨在主權這戰一定贏。但他也認為，主權的資產負債表國民黨是赤字，民主憲政的資產負債表是民進黨赤字，那民進黨在國會要怎麼贏？基本上就是僵局持續。

林濁水接受節目《嗆新聞》專訪表示，從去年到現在這些政治紛爭，可以整理出幾個重大議題，就是要抗中保台還是要親中？這沒完沒了，像這類的問題，民進黨到現在為止都勝，高市早苗、軍購議題都勝出。

林濁水表示，只要涉及到保台跟親中的對決，國民黨不肯放棄親中，所以從去年到現在沒有一次這個議題的對決，民進黨是輸的，在這樣的情況下，民眾對中共的負面觀感實在太高了，至少七八成，國民黨不放棄親中的調子，回過來保台，總統不用想了，要肖想什麼？除非去年到現在每個民調公司都在造假，偽造對民進黨有利的民調，除非是這樣，但民意就是這樣。

林濁水提到，另一部分議題涉及民主憲政，民進黨百分之九十是輸的，但是民進黨在主權這戰一定贏，主權部分依照憲法就是總統職權，所以賴清德當選機率高既合憲又符合民意。

但林濁水也認為，主權的資產負債表國民黨是赤字，民主憲政的資產負債表則是民進黨赤字，到現在沒有改變，那民進黨在國會要怎麼贏？基本上就是僵局持續。

主持人黃暐瀚也發文分享專訪林濁水的內容指出，僵持之勢只會維持下去，甚至2028的立委選舉，藍白過半機會仍高，但他看好賴清德會連任，因為藍營始終不願意放棄「親中」，所以「總統無望」（賴會連任）；另外民調顯示民眾支持國會改革，並不支持政院不斷反制，所以國會綠營想拿回單獨過半也不容易。結論：國會無解，賴會連任，2028之後，繼續再對峙四年。