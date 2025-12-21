關山分局結合觀光景點　假日加強防詐及交安宣導

▲鹿野警深入龍田神社遺跡強化宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者揚晨東／台東報導

為提升防詐騙及交通安全宣導成效，並拉近警民距離，台東縣警察局關山分局鹿野分駐所所長陳泰山日前率同所內員警，於假日前往鹿野鄉龍田村知名觀光景點「龍田神社遺跡」，以大型手舉牌方式，向前來參訪及拍照的遊客進行防詐騙與交通安全宣導，透過輕鬆互動的形式，將重要治安與用路觀念傳達給民眾。

龍田神社遺跡位於崑慈堂後方，日治時期曾為龍田移民村的信仰中心，供奉開拓三神及北白川宮能久親王，並定期舉辦祈年祭、台灣神社鎮座日等重要祭典。當年村民於婚禮、入伍等人生重要時刻，亦多在此舉行儀式，具有深厚的歷史與文化意義。隨著戰爭結束，原有建物多已不存，僅留基座，直至2014年透過與日籍匠師合作，重現神社原貌，樸素的鳥居與精緻本殿營造濃厚日式氛圍，成為鹿野地區深受旅人喜愛的拍照打卡景點。

鹿野分駐所員警把握假日遊客眾多時機，主動走入景點，手持醒目的「打詐儀錶板」宣導牌，向民眾說明「假投資、假交友」、「假檢警」等常見詐騙手法，提醒切勿輕信來路不明的投資資訊。如遇疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證；同時也針對觀光地區常見的交通安全問題，呼籲駕駛人減速慢行、禮讓行人，並提醒機車騎士務必配戴安全帽，共同維護旅遊安全。

鹿野分駐所所長陳泰山表示，防詐與交通安全宣導不侷限於室內或特定場合，警方將持續結合轄內特色景點與活動，主動貼近民眾生活，讓安全觀念在潛移默化中深植人心。關山分局也呼籲，民眾如遇緊急狀況或可疑情事，請立即撥打110，警方將第一時間到場協助，共同打造安全、安心的生活與旅遊環境。