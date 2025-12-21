桃園市圓夢愛心關懷協會捐贈救護車　強化台東急救服務量能

▲圓夢愛心協會捐贈救護車守護生命。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應「每月一愛，習慣養成」公益理念，並支持台東縣推動救護車作為「行動急診室」政策，桃園市圓夢愛心關懷協會日前捐贈台東縣兩輛救護車及一輛警備車，並於消防局舉行捐贈儀式，由消防局副局長盧東發代表受贈，並回贈感謝狀與伴手禮，感謝協會善行義舉，挹注地方救護資源。

捐贈儀式中，桃園市圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹表示，協會自成立以來，持續推動每月固定主題的愛心公益活動，關懷不同族群，並將災害應變與公共安全列為重要支持項目。此次捐贈救護車，期盼能為台東地區緊急醫療救護提供即時助力。

考量蘭嶼地區距離本島較遠、醫療資源取得不易，協會另捐贈一輛救護車予蘭嶼消防分隊，以強化離島緊急醫療救援體系，為當地居民及遊客提供更完善的安全保障，確保在緊急狀況發生時，救護資源能即時到位。

消防局副局長盧東發對圓夢愛心關懷協會的善行表達誠摯感謝，並指出，此次捐贈不僅展現公益團體的社會責任，也獲得眾多企業與個人響應支持。消防局將妥善運用捐贈資源，結合各分隊能量，持續提升消防救災與緊急救護效能，守護民眾生命安全。

台東縣消防局表示，圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹長期號召各界友人投入公益，凝聚社會善的力量，展現團結合作的價值。台東縣幅員廣