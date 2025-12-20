防範一氧化碳中毒　台中消防：熱水器遷移更換最高補助1萬2

▲▼防範一氧化碳中毒，台中消防局補助民眾更換熱水器遷移或更換。（圖／台中消防局提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

隨著天氣逐漸轉寒，民眾使用燃氣熱水器頻率提高，但有的住家將熱水器裝在室內，導致燃燒不完全產生一氧化碳，進而造成住戶出現頭暈、噁心，甚至危及生命，台中市消防局表示，持續編列補助遷移或更換預算，一般民眾3000元，低收入戶最高可達12000元，每戶補助1次，歡迎民眾踴躍申請。

消防局提醒，一氧化碳中毒案件多發生於秋冬季節，民眾因天氣寒冷而門窗緊閉，室內通風不良，屋外型熱水器（RF 型）誤裝在室內、浴室或加蓋陽台等位置，導致產生一氧化碳，進而出現肢體無力等類似感冒的症狀，嚴重時更會危及安全。

為降低一氧化碳中毒風險，消防局持續推動「一氧化碳中毒潛勢場所燃氣熱水器遷移或更換補助措施」，呼籲民眾如有熱水器安裝安全疑慮，可撥打「119」或逕向轄區消防分隊預約居家訪視服務。

消防局再次提醒，熱水器安裝及使用應確實遵守「五要」原則，要保持環境的「通風」、要選擇合格的「標示」、要使用正確的「型式」、要注意安全的「安裝」，以及要落實平時的「檢修」，共同守護居家安全，避免一氧化碳中毒憾事發生。