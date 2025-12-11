　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨　替代品甩到手酸溫度降不下來

▲大陸不少網紅博主紛紛在個人社群秀出水銀溫度計「囤貨」照。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲大陸不少網紅博主紛紛在個人社群秀出水銀溫度計「囤貨」照。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸水銀體溫計將在2026年全面停產，用無汞溫度計取代，引發市場搶購潮，不少民眾一次囤上數十支，網購價格更從過去的7、8元（人民幣，下同）瘋漲至15元還秒殺。醫界提醒，家庭測量體溫使用電子體溫計或無汞玻璃體溫計已足夠，囤積水銀體溫計不僅無必要，也可能因破損增加汞蒸氣中毒風險。

《每日經濟新聞》報導，「天塌了，一覺醒來大家都在搶水銀體溫計，原來一支5元，現在一支15元了。」社交平台上，水銀體溫計遭瘋搶被熱議，不少博主曬出一次性購買幾十支水銀體溫計的照片。

▲大陸電商平台上的水銀溫度計已斷貨。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲大陸電商平台上的水銀溫度計已斷貨。（圖／翻攝每日經濟新聞）

根據大陸比價平台顯示，水銀體溫計過去180天售價穩定在7至8元，但昨（10）日突然翻倍且多數商品已售罄，並被平台標註「周銷量上漲10倍以上」。據了解，搶購起因是「水銀體溫計即將停產」的消息，不少消費者在電商評論區稱為此提前囤貨，有人則表示想留作「時代紀念品」。

依大陸國家標準，一支水銀體溫計約含1克汞，若破裂完全揮發，可使15平方公尺（約4.53坪）房間的汞濃度升至危險水平，短時間吸入高濃度汞蒸氣可能引發急性中毒。大陸三甲醫院醫務人員表示，家庭診斷使用電子體溫計或無汞玻璃體溫計即可，無需搶購水銀產品。

▲水銀溫度計與無汞溫度計。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲水銀溫度計與無汞溫度計。（圖／翻攝每日經濟新聞）

業界分析，水銀體溫計與無汞玻璃體溫計採用相同標準，民眾覺得無汞版本「不準」多因金屬特性不同，導致測量時間較長。水銀體溫計三分鐘即可，而無汞體溫計需約五分鐘，冬季戶外可能需夾至8至10分鐘更為準確。

實測顯示，在室外條件下，水銀體溫計甩10次即可將液柱降至攝氏35度以下，即可開始測量，但無汞玻璃體溫計甩超過100次仍停在攝氏35.3度。室內測試中，水銀體溫計甩5次即降溫，無汞版本甩到第45次才降到攝氏36度，最終，甩120次依然停在攝氏35.3度，手臂早就疲勞酸痛。

12/09 全台詐欺最新數據

455 2 3067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

三重「2000坪」CITYLINK將開幕！　首波19品牌搶先
台灣國產車　2025銷售冠亞軍提前出爐！
快訊／助理費除罪化炸鍋　白營要提折衷版本：不會全面除罪化
2女「口吞塞肛」115顆毒球！　入境台灣秒送醫
曾喊「不會倒」！預售屋爛尾2戶苦主慘套牢
麥當勞奶昔又賣光！今年喝不到了　官網緊急發公告
台正妹自帶鍋子！日本飯店煮和牛　網全炸鍋：丟人現眼
獨／富二代3P電擊性虐女友致死！　假釋後又出事被逮

被實名檢舉「逃漏稅」！　5000萬美妝正妹陸網紅遭罰3664萬元

朋友送的！他過海關突警鈴大響　一查「護身符」輻射超標1600倍

陸再提醒公民避免赴日本！理由變「恐有更大地震」

陸寒流南下！夾帶立冬後最強規模雨雪天氣　0度線跨長江降溫超10度

陸金剛石產業鏈形成規模　「培育鑽石」價格腰斬受年輕人追捧

陸男飛無人機意外拍到「崖洞乾屍」！驚見手指與頭顱　死者身分曝

邊爬山邊看手機？他腳下突崩落「墜40公尺深谷」　驚悚畫面曝

寒流已「出貨」！　中國多地氣溫將「創下半年來新低」

兩岸企業家峰會下週登場　加入兩場AI交流活動

水銀體溫計搶購潮中毒無汞體溫計停產

