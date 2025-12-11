陸「水銀體溫計」將停產！民眾瘋狂囤貨　替代品甩到手酸溫度降不下來

▲大陸不少網紅博主紛紛在個人社群秀出水銀溫度計「囤貨」照。（圖／翻攝每日經濟新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸水銀體溫計將在2026年全面停產，用無汞溫度計取代，引發市場搶購潮，不少民眾一次囤上數十支，網購價格更從過去的7、8元（人民幣，下同）瘋漲至15元還秒殺。醫界提醒，家庭測量體溫使用電子體溫計或無汞玻璃體溫計已足夠，囤積水銀體溫計不僅無必要，也可能因破損增加汞蒸氣中毒風險。

《每日經濟新聞》報導，「天塌了，一覺醒來大家都在搶水銀體溫計，原來一支5元，現在一支15元了。」社交平台上，水銀體溫計遭瘋搶被熱議，不少博主曬出一次性購買幾十支水銀體溫計的照片。

▲大陸電商平台上的水銀溫度計已斷貨。（圖／翻攝每日經濟新聞）

根據大陸比價平台顯示，水銀體溫計過去180天售價穩定在7至8元，但昨（10）日突然翻倍且多數商品已售罄，並被平台標註「周銷量上漲10倍以上」。據了解，搶購起因是「水銀體溫計即將停產」的消息，不少消費者在電商評論區稱為此提前囤貨，有人則表示想留作「時代紀念品」。

依大陸國家標準，一支水銀體溫計約含1克汞，若破裂完全揮發，可使15平方公尺（約4.53坪）房間的汞濃度升至危險水平，短時間吸入高濃度汞蒸氣可能引發急性中毒。大陸三甲醫院醫務人員表示，家庭診斷使用電子體溫計或無汞玻璃體溫計即可，無需搶購水銀產品。

▲水銀溫度計與無汞溫度計。（圖／翻攝每日經濟新聞）

業界分析，水銀體溫計與無汞玻璃體溫計採用相同標準，民眾覺得無汞版本「不準」多因金屬特性不同，導致測量時間較長。水銀體溫計三分鐘即可，而無汞體溫計需約五分鐘，冬季戶外可能需夾至8至10分鐘更為準確。

實測顯示，在室外條件下，水銀體溫計甩10次即可將液柱降至攝氏35度以下，即可開始測量，但無汞玻璃體溫計甩超過100次仍停在攝氏35.3度。室內測試中，水銀體溫計甩5次即降溫，無汞版本甩到第45次才降到攝氏36度，最終，甩120次依然停在攝氏35.3度，手臂早就疲勞酸痛。