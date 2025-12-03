　
地方 地方焦點

冬季洗熱水澡別輕忽！　南消用古裝話劇教市民防一氧化碳

▲ 義消婦女中隊以創意古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》詼諧呈現一氧化碳中毒情境，寓教於樂效果十足。（記者林東良翻攝，下同）

▲ 義消婦女中隊以創意古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》詼諧呈現一氧化碳中毒情境，寓教於樂效果十足。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冷空氣一波波襲來，台南街頭開始散出冬天的味道，熱水澡成了許多市民的日常安慰，只是在蒸氣升起的那一刻，另一種無形的威脅也可能正在悄悄靠近，一氧化碳可是會要命。

根據內政部消防署統計，2020年至2025年間全國共發生123起一氧化碳中毒事件，造成16人死亡、324人送醫；而今年截至11月就已累積21件事故，釀成5人死亡、54人送醫，數據冷冽得像冬夜吹來的一陣風。

▲ 義消婦女中隊以創意古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》詼諧呈現一氧化碳中毒情境，寓教於樂效果十足。（記者林東良翻攝，下同）

為了讓防災知識走入生活、深入人心，台南市消防局在每年12月至隔年2月的「一氧化碳預防季」推出一系列宣導，今年更在12月3日於中信金融管理學院哈利波特講堂舉辦「防範一氧化碳中毒宣導記者會」。重頭戲是一齣原創古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》，由義消婦女中隊第二分隊精心演出，把冬天取暖、熱水器使用不當的中毒情境，以詼諧、戲劇化方式搬上舞台。

▲ 義消婦女中隊以創意古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》詼諧呈現一氧化碳中毒情境，寓教於樂效果十足。（記者林東良翻攝，下同）

演員身穿古裝、妙語如珠，把「一氧化碳無色無味、卻能致命」轉化成既好笑又警醒的橋段，一句「勿關窗取暖」「保持通風、使用合格熱水器」成為全場記住的關鍵提示。戲劇收放之間，寓教於樂的效果滿分，不少民眾看著看著就默默把自己家裡的熱水器安全清單在心裡過了一遍。

▲ 義消婦女中隊以創意古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》詼諧呈現一氧化碳中毒情境，寓教於樂效果十足。（記者林東良翻攝，下同）

記者會現場同時舉辦「114年宣導防範居家一氧化碳中毒青少年四格漫畫競賽」頒獎典禮。這12件優選作品風格活潑、構圖有梗，更精準捕捉防範中毒的三大警訊：保持通風、檢查設備、提高警覺。台南學生作品今年代表全市參加全國比賽，再拿下2項優等、4項佳作與1名網路人氣獎，可說兼具教育性與創意表現，成為南消宣導的最佳教材。

市長黃偉哲提醒，冬季是一氧化碳中毒的高風險期，家中只要使用燃氣熱水器，就一定要開窗保持通風；若洗澡時突然感到頭暈、噁心，千萬不要硬撐，立即停止使用並撥打119求助，保命比什麼都重要。

▲ 義消婦女中隊以創意古裝話劇《無形鬼氣莫輕心》詼諧呈現一氧化碳中毒情境，寓教於樂效果十足。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也宣布，消防局將自2026年1月1日至2月28日推動「熱水器遷移或更換補助計畫」，每戶最高補助3000元，低收入戶更可補助至12000元。他呼籲市民主動檢查家中熱水器是否設置在通風良好的位置，若有需求可撥打119或至各消防分隊洽詢。「名額有限，額滿或經費用完會提前結束，越早申請越能保障家人的安全。」

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

