地方 地方焦點

南消下營消防走進東興國小！　200 名師生學 CPR、防一氧化碳中毒

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

冬季鋒面接連到來，早晚冷得讓人直發抖，也讓居家火災與一氧化碳中毒風險悄悄升高，下營消防分隊10日上午走進東興國小，由小隊長莊坤遠率領消防人員，向約200名師生進行「冬季平安不打烊」防災宣導，內容涵蓋避難弱勢照護、防範一氧化碳中毒、急救 CPR、住警器功能與逃生動線維持等重點。

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場不只講解，更讓學生親手操作 CPR，由消防人員逐一指導正確按壓節奏與姿勢。孩子們透過實作體驗，理解急救不只是技巧，更是能真正拯救生命的力量。老師們也表示，這類課程愈實務、愈能讓孩子在危急時做出正確反應。

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，防災教育從小扎根最有效，學生學到的知識不只保護自己，也能帶回家提醒長輩，形成家庭層級的安全網，同時提升整體火災預防成效。

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，這次到校宣導的核心目標，就是把消防觀念融入生活情境，讓民眾在最簡單的日常中就能做到防護。近期寒流報到，他也提醒患有呼吸道或心血管疾病的民眾務必注意保暖，避免低溫造成身體負擔。

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅則提醒，冬季民眾常為保暖而緊閉門窗，若使用燃氣熱水器時通風不佳，極易導致燃燒不完全並產生一氧化碳，危險性極高。呼籲家中務必使用通過 CNS 檢驗的熱水器，且浴室與室內必須維持良好通風，才能安心沐浴、平安越冬。

▲下營消防分隊進入東興國小向師生宣導防災觀念，內容包含冬季常見居家危險因子。（記者林東良翻攝，下同）

台灣女團成員懷孕4個月被抓去驗毒！

