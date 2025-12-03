　
地方 地方焦點

南投消防局推熱水器汰換補助　出動虛擬實境滅火器宣導

▲南投民眾體驗「虛擬實境滅火」。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為避免冬季一氧化碳中毒，南投縣消防局結合防火宣導到民衆住家訪視，協助民眾找出熱水器安裝於屋內等居家安全隱患，也提醒明年將推出一戶最高1萬2000元的汰換補助方案，呼籲各界重視熱水器正確安裝、通風良好及鋼瓶定期檢驗，避免發生悲劇。

縣府消防局2日在埔里鎮展開宣導活動，由埔里防火宣導隊訪視住戶，發現有民眾在屋內裝置有斯熱水器，如通風不良，極易因燃燒不完全產生一氧化碳，建議要趕快改善，也發現部分住戶瓦斯爐旁堆放紙箱等易燃物，經同意後協助清理，也呼籲民眾保持廚房整潔、通風。

▲宣導防災避免一氧化碳中毒，南投民眾體驗「虛擬實境滅火」。（圖／南投縣政府提供）

埔里防火宣導隊分隊長曾秀月也展示中寮鄉法華寺捐贈的「虛擬實境滅火器」，民眾戴上VR眼鏡即可在虛擬情境中反覆練習滅火動作，相較過去使用油盤與乾粉滅火器，不僅免除清理麻煩，更兼具環保與安全，讓防火宣導更生動有趣。

消防局火災調查科員陳志彥強調，為鼓勵民眾汰換危險熱水器，115年將推出補助方案：一般住戶每戶補助3000元，低收入戶每戶最高1萬2000元，因名額有限，有意申請者可儘速各地消防分隊提申請；而熱水器務必由「合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士」安裝，並張貼施工標籤。

消防局同時提醒民眾，勿使用逾期未檢驗的液化石油氣鋼瓶，並清除瓦斯爐、熱水器周邊雜物及定期清洗抽油煙機油脂，以免火苗竄燒引發火災；另冬季門窗緊閉最危險，使用瓦斯器具時務必保持通風、定期檢修，並加裝住宅用火災警報器與一氧化碳偵測器，才能真正守護家人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

冬季一氧化碳中毒虛擬實境滅火熱水器汰換補助

