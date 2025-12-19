缺錢當車手取款700萬　她辯「只是工作」被判關1年4個月

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）今年10月間加入詐騙集團，負責取款工作，11月初她聽從指示前往受害者家中取款700萬元，結果當場被埋伏警員逮捕。雖然小芸聲稱自己只是按照公司要求去取款，以為是普通的工作，但未獲得新竹地院法官採信，日前仍被依法判處有期徒刑1年4個月。

▲小芸因經濟壓力跑去當詐團車手。（示意圖／記者許宥孺攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小芸今年10月間透過通訊軟體LINE加入一個詐騙集團，該詐團成員以假投資真詐財等方式，誘導受害者答應拿出投資款項；同年11月初，小芸接獲上級指示，前往受害者家中，準備拿取700萬元款項。

不過，此時警方已經獲報，並在受害者住處附近埋伏，等到小芸一現身，警方便立刻上前將人逮捕，成功扣下700萬元。

小芸到案之後矢口否認幫助詐團，她辯稱，自己只是去應徵工作，然後依照公司要求去取款，真的不知道這是詐欺。但檢方並未採信小芸的說詞，訊後仍依法將她起訴。

新竹地院法官認為，小芸僅僅因為經濟壓力，為求快速累積財富，就加入詐團擔任取款車手，行為確實不妥，考量到她已經坦承犯行，但至今仍未與受害者達成和解，最終依3人以上共同犯詐欺取財未遂罪，判處她有期徒刑1年4個月，全案仍可上訴。