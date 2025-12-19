車手「詐騙金額相差16倍」都判1年4月！檢方不服上訴　二審改判了

▲高雄孫男當詐團車手遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市一名孫姓男子因貪圖詐騙集團宣稱「每月6至8萬元」的報酬，加入詐團擔任車手，他2024年3月間先是騙走被害人A女10萬元，遭判刑1年4月，而後2024年4月再詐走被害人B女的160萬元，同樣遭判刑1年4月，檢方認為後案詐騙金額達前案的16倍之多，刑期卻相同相當不合理，決定上訴，日前高雄高分院判決出爐。

判決指出，B女2024年4月間在臉書上看到投資廣告，隨後加入「股旺金來-R10」的群組，群組負責人告訴B女，可以加入某投資平台儲值現金，進而投資獲利，B女遂陸續與詐團面交款項，孫男就是詐團的其中一名車手，他拿著假造的投資公司文件取信B女，並收取160元款項，再轉交給詐團收水手，事後B女報警全案因此曝光。

事後孫男遭橋頭地院依照3人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年4月，但檢方查出，孫男在犯下這起案件的前一個月，才以類似手法詐騙A女10萬元，且他於全國各地有多次犯3人以上共同詐欺取財罪的前科，素行不良，該案遭屏東地方法院判處1年4月確定。

檢方認為，此案的詐騙金額高達160萬元，遠比前案嚴重，孫男也沒有跟A女、B女和解或是調解成立，橋頭地院僅判處有期徒刑1年4月，與前案刑度相同，違反罪刑相當原則，決定提出上訴。對此，高雄高分院審理過後，撤銷原判決，改判有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。