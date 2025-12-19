　
社會 社會焦點 保障人權

車手「詐騙金額相差16倍」都判1年4月！檢方不服上訴　二審改判了

▲▼提款、領錢、ATM、銀行。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲高雄孫男當詐團車手遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞、戴若涵／高雄報導

高雄市一名孫姓男子因貪圖詐騙集團宣稱「每月6至8萬元」的報酬，加入詐團擔任車手，他2024年3月間先是騙走被害人A女10萬元，遭判刑1年4月，而後2024年4月再詐走被害人B女的160萬元，同樣遭判刑1年4月，檢方認為後案詐騙金額達前案的16倍之多，刑期卻相同相當不合理，決定上訴，日前高雄高分院判決出爐。

判決指出，B女2024年4月間在臉書上看到投資廣告，隨後加入「股旺金來-R10」的群組，群組負責人告訴B女，可以加入某投資平台儲值現金，進而投資獲利，B女遂陸續與詐團面交款項，孫男就是詐團的其中一名車手，他拿著假造的投資公司文件取信B女，並收取160元款項，再轉交給詐團收水手，事後B女報警全案因此曝光。

事後孫男遭橋頭地院依照3人以上共同詐欺取財罪判處有期徒刑1年4月，但檢方查出，孫男在犯下這起案件的前一個月，才以類似手法詐騙A女10萬元，且他於全國各地有多次犯3人以上共同詐欺取財罪的前科，素行不良，該案遭屏東地方法院判處1年4月確定。

檢方認為，此案的詐騙金額高達160萬元，遠比前案嚴重，孫男也沒有跟A女、B女和解或是調解成立，橋頭地院僅判處有期徒刑1年4月，與前案刑度相同，違反罪刑相當原則，決定提出上訴。對此，高雄高分院審理過後，撤銷原判決，改判有期徒刑1年8月，全案仍可上訴。

12/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

高雄詐騙車手

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

