高齡友善防護網！　民雄警社區治安會議強化高齡詐騙防範

▲▼從詐騙到毒駕、從科技風險到生活安全 民雄警以實務案例與深化治安宣導，打造高齡友善且具韌性的防護網 。（圖／民雄分局提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局民興派出所17日晚間在民雄鄉山中村社區活動中心召開第4季社區治安會議，由所長謝育璋與村長鄭永欽共同主持，本次會議轄區議員全數出席與會，展現對地方治安與村民安全議題的高度重視。議員們除表達對居民踴躍參與治安會議的肯定外，也在會中分享自身曾接獲或協助處理的詐騙案例，提醒民眾詐騙手法不斷翻新，唯有提高警覺、即時查證，才能守住辛苦積蓄。



警方指出，社區治安會議不僅是單向宣導，更希望透過面對面的互動，讓居民能將正確觀念帶回家庭與社區，形成彼此提醒、共同防範的安全網絡。尤其在詐騙防制方面，中高齡族群仍是高風險對象，加上手機與通訊軟體普及，詐騙集團往往利用科技落差進行誘騙，必須持續加強識詐能力。





會中偵查隊特別以貼近生活的方式，透過台語搭配詼諧實例，向民眾說明近期常見的新型詐騙手法，讓長輩也能一聽就懂、快速辨識。警方強調，只要電話或訊息內容一提到「錢」，就應立即提高警覺，並牢記「一聽、二掛、三求證」原則。偵查人員也說明，早期的「猜猜我是誰」詐騙，多半只靠聲音模仿或哭聲博取同情，但現在已結合AI語音技術，聲音逼真，讓人難以分辨，更容易在慌亂中受騙。





警方進一步提醒，詐騙集團常以「這件事不能跟任何人說」作為關鍵話術，刻意切斷被害人與家人、警方之間的聯繫，這正是詐騙的重要警訊。只要對方要求保密、不准詢問他人，民眾務必主動與家人討論，或撥打165反詐騙專線、向警方查證，警方一定樂意協助判斷真偽。此外，也再次呼籲民眾切勿因小額報酬出借自己未使用的銀行帳戶，或加入來路不明的投資、理財群組，這類看似「很多人在一起聊天」的群組，實際上往往是詐騙集團集體對單一對象進行誘騙，最終不僅血本無歸，還可能淪為詐騙案件的嫌疑人。



針對近期天氣轉冷，警方也提醒，不少民眾會飲用補酒或暖身飲品，務必謹記「酒後不開車」原則，若有飲酒情形，應請代駕、親友協助或改搭大眾運輸工具。同時也特別說明，現行法規已針對「毒駕」加重處罰，只要經檢測發現毒品反應，或拒絕檢測，均可能面臨高額罰鍰、吊銷駕照甚至刑責，警方已全面強化路檢與檢測設備，提醒民眾切勿心存僥倖。





交通安全宣導方面，警方於會中針對轄內已發生事故的熱點路段進行說明，並結合事故發生時段分析，指出清晨與傍晚時段為事故高峰。警方提醒，民眾在晨間或午後外出時，除遵守交通規則外，應穿著亮色衣物，並配戴反光配件或閃光警示裝置，讓駕駛能在遠距離即察覺行人或用路人動向，降低事故風險。



會議尾聲安排有獎徵答活動，現場氣氛熱絡，居民踴躍搶答，紛紛表示透過實際案例與互動方式，學到許多以往未曾注意的新知。警方也表示，透過這樣貼近生活、易於理解的宣導方式，能讓平時較難接觸新資訊的長輩，將正確觀念帶回家中，進一步在村內形成互相提醒的良性循環。



警方強調，未來將持續結合社區力量與跨單位合作，從預防、教育到即時協助多管齊下，與居民攜手打造更安全、安心且宜居的生活環境。