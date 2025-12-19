　
地方 地方焦點

歲末校園風景！400台中學子「抬青蕉」祝福聲中迎接學測挑戰

▲台中女中師長與家長會成員共同抬起青香蕉與柳橙，象徵對高三學子的祝福與期許。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲夜晚的校園燈光下，「綠苑補給站」陪伴學生度過備考時光，成為冬日溫暖風景。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

入冬後的夜晚，台中女中校園燈光依舊明亮。成立已逾十年的「綠苑補給站」，長年陪伴晚自習學生，在靜靜翻頁與筆尖書寫之間，成為許多學子記憶中最安定的角落。歲末寒冬、學測在即，學校在聖誕節前夕舉辦「聖誕冬至感恩祈福晚會」，讓緊繃的備考節奏暫時慢下來，在節氣交會之際，為高三學生送上祝福。

近三年來，活動中延續象徵好兆頭的「抬青蕉、橙」儀式，取其諧音寓意，寄望學子能順利邁向理想校系。今年在綠苑補給站志工蕎琍隊長細心布置下，場地多了幾分節慶暖意，家長會也準備象徵平安與祝福的補給品，讓夜自習後的學生在寒冷中感受到支持。女中文教基金會董事長陳昭舒更特地返南投老家準備青香蕉，將一份來自土地的心意，化作對學子的無聲鼓勵。

校長洪幼齡在活動中感謝晚自習志工多年來的默默付出，長時間守護夜間讀書的學生，也肯定家長會與志工團隊在背後的細膩安排。她向同學們送上冬至圓滿、聖誕平安的祝福，並勉勵高三考生在備考路上穩住心緒、照顧好自己，迎接即將到來的重要挑戰。

12月18日晚間，約四百多名學生齊聚參與「聖誕冬至祈福趴」，在校園一隅形成難得的集體記憶。祈福儀式中，家長會會長翁芸芸以簡短而誠摯的話語，祝福學生「心有所向，筆有所成」。隨後，由洪幼齡校長與家長會、支援團體一同抬起象徵祝福的青香蕉與柳橙，將期許化作具體而溫暖的動作。

活動尾聲，各班學生輪流上前抬青蕉祈願，有人默默閉眼、有人相互擊掌，在不張揚的氛圍中，彼此交換鼓勵。對許多即將迎來學測的高三生而言，這不僅是一場節慶活動，更是一段被理解、被陪伴的時刻，在滿滿祝福中，迎向人生下一個重要里程碑。

▲台中女中師長與家長會成員共同抬起青香蕉與柳橙，象徵對高三學子的祝福與期許。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中女中師長與家長會成員送上青香蕉與柳橙，象徵對高三學子的祝福與期許。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

12/17 全台詐欺最新數據

