115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

▲115學年繁星推薦、申請入學各校系參採科目公布。（示意圖／記者許敏溶攝）



生活中心／台北報導

115學年繁星推薦各系參採學科公布，有790個校系參採3科最多；大學申請入學管道招生校系也以參採學測3科最多，有773個校系。

大學甄選入學委員會今天公告，115學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」管道各校系參採學科能力測驗科目，考生即日起可上大學甄選入學委員會網站查詢，作為報考115學年學科能力測驗的參考。

115學年繁星推薦管道共有1664個校系，以參採學測科目3科最多，共有790個校系（47%），其次是參採4科有504個校系（30%）、參採2科有288個校系（17%）。

大學申請入學管道則有2206個校系參與招生，以參採學測3科最多，有773個校系（35%），其次是參採2科有633個校系（29%）、參採4科有493個校系（22%）。

甄選委員會表示，自111學年起，學測的數學考科設置數學A、數學B，若校系同時將數A或數B設為檢定科目，考生僅須通過其中一科檢定標準。

甄選委員會提到，115學年大學繁星推薦暨申請入學的招生簡章，預計11月4日公告，紙本簡章預計12月1日發售。

甄選委員會指出，學測報名時間為10月28日至11月11日，為利考生選考需要，提前公告115學年參與招生校系的學測參採科目，實際招生校系和學測科目參採情形，仍以11月4日公告簡章為準。

根據大學考試入學分發委員會網站資料，115學年分發入學管道有1764個招生系組，以學測作為檢定科目有210個系組，以學測作為採計科目有1744個系組；其中有1521個系組參採學測國文，1476個系組參採學測英文，176個系組參採學測數A，239個系組參採學測數B，134個系組參採學測社會，76個系組參採學測自然。