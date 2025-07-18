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17歲少女圖書館拚學測！他起色心偷偷來　噴精還甩她腿上

▲▼自習室，圖書館。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄17歲少女到圖書館念書拚學測，午睡休息時，腿部竟被噴精。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名17歲少女為了拚學測，到圖書館用功念書，沒想到一名施姓男子見少女穿短褲，竟起了色心，先是躲在書架間自慰噴精後，又將精液甩在少女的褲子和腿上。少女控訴這造成她嚴重身心創傷，憤而提告。高雄地院審理後，對施姓男子判處拘役50天，可易科罰金；民事求償部分則配判賠6萬720元。

判決指出，當時年僅17歲的少女在2023年7月30日到高雄市立圖書館河堤分館準備學測，下午2點多她趴在桌上午睡，一名施姓男子竟在書架間自慰後，將精液噴在手上，再徒手揮甩在少女的大腿及短褲上。少女發現身上沾染精液後，嚇得請館方幫忙報警逮人，並對噴精男提告。

受害少女表示，事件發生後對她造成極大心理創傷，不僅不敢再穿當日的學校制服短褲，甚至無法穿類似制服，造成每日上學更衣困難與心理壓力。準備學測期間更面臨精神崩潰狀態，無法再到圖書館念書，嚴重影響學習。

▲圖書館,學生。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子對少女起色心，在書架間偷偷自慰噴精。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

少女說，大考結束後也曾接受專業心理師協助，並持續在身心科就診，醫師診斷她罹患「混合焦慮及憂鬱情緒之適應障礙症」，建議持續追蹤治療。由於沾染精液的短褲已不堪使用，對施姓男子求償短褲500元損失，另求償14萬5000元精神賠償。

高雄地院審理後，法官認為，施男在公共場所將精液揮甩在他人身上的行為，依現今社會一般民眾理解，有輕侮、鄙視對方之意，且使受害者感到難堪。綜合事證，判處拘役50天，可易科罰金。

在民事求償部分，少女原本請求精神賠償、短褲損失14萬5500元，但經審酌雙方經濟能力、加害情形及受害程度後，判決施男應賠償精神慰撫金5萬元、短褲損失500元及醫療費用1萬220元，總計6萬720元。

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