表妹中名校外語系！過來人嘆1現象「夠用就好」：主要培養2科

每個世代的教學、學習方式都不同，有網友表示，看到表妹考上政大外語系，親戚朋友紛紛跑去問阿姨「到底怎麼教的？」但他知道表妹是從小就開始被看重英文能力。另外，他也深刻感受到現在的高中升學壓力完全不同，「準備的東西超多：學測、分科、檔案、比賽、活動…家長也跟著忙活，看了都替他們累。」

原PO在Dcard發文「現在高中生升大學也太硬了吧…家長到底怎麼準備？」表妹考上政大外語系後，許多人都誇阿姨很會教，但在他看來，其實是因為阿姨從小就重視英文，表妹語文能力也因此累積紮實。他坦言「說實在話，我表妹英文還真有點料」，但這也讓他驚覺升學環境與自己當年相比已經天差地遠。

他觀察到，現代高中生要準備的事情多到嚇人，從各大考試到學習歷程、社團、比賽，樣樣都不能掉，學生忙，家長也累。他說，看著親戚孩子一路準備到最後，讓他深刻感受到「現在的孩子真的壓力爆炸」。

因此，他忍不住想問大家，如果自己未來有孩子在高中階段，到底應該先加強什麼？像他阿姨一樣讓英文擺第一？還是優先衝數理？又或者應該先累積活動與學習歷程，讓申請時更有優勢？他好奇地問：「現在到底什麼才是最重要的？」

不少人則直言，外語能力「夠用即可」，真正值得投入的是理工底子，「先重視數理吧，英文只是輔助工具，外語系不好找到高薪的工作」、「主要培養理工方面，語言只是溝通工具」、「應該是以體育或數理為主吧，外文夠用就好，以後對薪水的幫助也不高。」

但也有網友表示，「親戚小孩現在高二，我只能說英文真的逃不掉…不練真的會跪。但我覺得現在比較可怕的是學習歷程，你英文好但沒有活動、沒有作品，教授也不一定看得上眼」、「認真說，我先重視幫孩子置產吧」、「現在的高中生很辛苦？其實是要做的事情太雜，才能取得大學門票。主科該學的內容反而是一砍再砍，砍到大學教授都很疑惑為什麼高中沒教。」