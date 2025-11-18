　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

表妹中名校外語系！過來人嘆1現象「夠用就好」：主要培養2科

▲學測成績今天公布，英文科3874人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許敏溶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

每個世代的教學、學習方式都不同，有網友表示，看到表妹考上政大外語系，親戚朋友紛紛跑去問阿姨「到底怎麼教的？」但他知道表妹是從小就開始被看重英文能力。另外，他也深刻感受到現在的高中升學壓力完全不同，「準備的東西超多：學測、分科、檔案、比賽、活動…家長也跟著忙活，看了都替他們累。」

原PO在Dcard發文「現在高中生升大學也太硬了吧…家長到底怎麼準備？」表妹考上政大外語系後，許多人都誇阿姨很會教，但在他看來，其實是因為阿姨從小就重視英文，表妹語文能力也因此累積紮實。他坦言「說實在話，我表妹英文還真有點料」，但這也讓他驚覺升學環境與自己當年相比已經天差地遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他觀察到，現代高中生要準備的事情多到嚇人，從各大考試到學習歷程、社團、比賽，樣樣都不能掉，學生忙，家長也累。他說，看著親戚孩子一路準備到最後，讓他深刻感受到「現在的孩子真的壓力爆炸」。

因此，他忍不住想問大家，如果自己未來有孩子在高中階段，到底應該先加強什麼？像他阿姨一樣讓英文擺第一？還是優先衝數理？又或者應該先累積活動與學習歷程，讓申請時更有優勢？他好奇地問：「現在到底什麼才是最重要的？」

不少人則直言，外語能力「夠用即可」，真正值得投入的是理工底子，「先重視數理吧，英文只是輔助工具，外語系不好找到高薪的工作」、「主要培養理工方面，語言只是溝通工具」、「應該是以體育或數理為主吧，外文夠用就好，以後對薪水的幫助也不高。」

但也有網友表示，「親戚小孩現在高二，我只能說英文真的逃不掉…不練真的會跪。但我覺得現在比較可怕的是學習歷程，你英文好但沒有活動、沒有作品，教授也不一定看得上眼」、「認真說，我先重視幫孩子置產吧」、「現在的高中生很辛苦？其實是要做的事情太雜，才能取得大學門票。主科該學的內容反而是一砍再砍，砍到大學教授都很疑惑為什麼高中沒教。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／桃園驚爆命案！狠夫活活打死妻　確定收押
AI泡沫破裂「所有公司」都難逃一劫！　Google執行長示警
快訊／毒蛋流向擴大！1萬顆銷至新北　4600顆已售出恐全吃下
外資大砍台股485億元！賣超首位曝
百岳拿下40座！張益誠登山死亡　遺體因大雨困山上
明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」
先發公告出錯　彭政閔親赴休息室向韓職教頭致歉
快訊／等紅燈被撞翻！女騎士遭硬輾慘死　駕駛跑了
金鐘女星認了「素顏在咖啡廳打工」　被叫成別的藝人…反應曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

表妹中名校外語系！過來人嘆1現象「夠用就好」：主要培養2科

1天1杯珍奶精蟲「數量品質雙殺」　血糖飆6倍！醫：再喝恐沒命

館長要給2千萬證據「小偉PO了」　全場都看傻：反串在酸吧？

明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」

台大學生會開出1條件！達標就發「500份雞排」　保證不跑路

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

7-11無人商店「天花板攝影機140支」全場愣：密集恐懼症！用意曝光

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

表妹中名校外語系！過來人嘆1現象「夠用就好」：主要培養2科

1天1杯珍奶精蟲「數量品質雙殺」　血糖飆6倍！醫：再喝恐沒命

館長要給2千萬證據「小偉PO了」　全場都看傻：反串在酸吧？

明天中部以北下探15度　周末短暫回暖「日夜溫差大」

台大學生會開出1條件！達標就發「500份雞排」　保證不跑路

每天5分鐘就能變幸福？網瘋傳「感謝習慣排行榜」超療癒

7-11無人商店「天花板攝影機140支」全場愣：密集恐懼症！用意曝光

高市早苗言論惹怒中國！她「再補1句」網讚爆：超帥又中肯的回應

超扯！台東特教師狠虐6幼童「全身是瘀青」　校長調職加給照領

600元入手UQ牛仔褲！內行曝省錢攻略　「1神器」一鍵查最低價　

快訊／桃園驚爆命案！狠夫持利器活活打死妻　自首遭聲押獲准

廣東國際模特大賽「大媽」爆冷奪冠　全網超傻眼：是選財力嗎

規模4400億00878啟動換股！3進3出　京元電、臻鼎-KY與鈊象入列

踏出關鍵一步！　輝達今拜會蔣萬安遞交T17、18投資意向書

規模千億00940換股！增刪各10檔曝光　剔除群聯

《那些受傷的臉孔》播映揭修復式司法力量　南檢：對話也能縫補傷害

雲霄飛車出軌釀1死9傷！　女遭甩飛「6m高空墜地」恐怖畫面曝

王麟祥健康因素請辭足協理事長　預計45天內完成補選

告五人首叩關金馬「犬青憂吃太多水腫」　雲安一句話超甜！

333份耶誕願望待實現　虎尾心願樹點亮偏鄉孩子希望

【深夜3車連環撞】追撞駕駛下車查看也遭撞飛...

生活熱門新聞

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」

見台人旅日買藥妝「都記得1事」　達人欣慰

還會再降溫「全台有感」　圖看冷到最低點

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

即／濕冷空氣來了！4縣市大雨夜襲

5藝人「被求刑2年8月」　律師：要進去關

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

越晚越冷！　剩12℃時間曝

「決策都是館長」　總監千字文曝辛酸

更多熱門

相關新聞

普發1萬拿到手「不知怎用？」　一票已用光

普發1萬拿到手「不知怎用？」　一票已用光

不少人拿到普發的1萬元後，就會開始思考要怎麼使用這筆錢。近日就有一名女網友分享，她先喝了一杯平常捨不得點的飲料，但之後卻遲遲決定不了要怎麼運用剩下的錢，雖然這筆金額對她來說不算很大，但還是想好好利用。貼文曝光後，引起討論。

換工作像「闖地獄密室」！她曝職場3大毒文化

換工作像「闖地獄密室」！她曝職場3大毒文化

國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

國營鐵飯碗不香！　3年員工受夠了決定「登出台電」

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐

發現尪「LINE空白訊息」！她1招破解鎖鹹濕對話崩潰

發現尪「LINE空白訊息」！她1招破解鎖鹹濕對話崩潰

關鍵字：

高中升學英文學測家長升學Dcard

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

物流車司機釀1死1傷　蹲路邊嚼檳榔滑手機

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

即／只因網友不理她！15歲國三女墜樓不治

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面