富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

▲富宇建設捐贈高頂救護車。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊，緊急救護任務艱鉅、車輛及器材耗損率高於他縣，富宇建設特地捐贈縣政府消防局價值約400萬元高頂救護車一輛，配置到院前心臟監測及抑制處理設備等先進器材，以實際行動支持緊急救護工作。

捐贈儀式於今日上午舉行，富宇慈善基金會執行長張宇承率富宇建設副理賈珮甄、企劃洪秋嫆等人出席，縣長許淑華代表受贈並回贈感謝狀，對企業界的支持表達最誠摯的謝意。

消防局長陳興傑指出，獲贈的高頂救護車可在運送過程中即時傳輸病人資訊至醫院，讓醫療團隊提前準備，對於該縣高齡人口較多的特性，將大幅提升心血管疾病等急症的救治效率；許淑華也盛讚該台高頂救護車完全符合需求，寬敞空間及先進配備將讓救護人員操作更安全便利，分配至救護量能高的南投分隊使用，可有效提升應變效能。

許淑華強調，縣府將善加運用這輛救護車，並將持續強化消防同仁專業訓練，讓這輛「生命的載具」投入最需要的勤務、發揮最大效益，提升整體救護醫療網的韌性與能力。

此外，草屯鎮民林六壹因晚年病弱、多次受草屯消防分隊人員之救護救援及協助，對消防人員感念在心，日前病逝後經其子林宏誠代為捐贈消防勤務野狼機車3輛，並於今天的公祭中同步辦理捐贈儀式，由陳興傑回贈感謝狀，並向捐贈者致上最崇高的謝意。

林宏誠表示，其父生前秉持熱心助人、回饋社會之精神持續投入社會公益，希望藉本次機會捐贈消防勤務野狼機車，傳承善念、功德圓滿；消防局表示，獲贈機車預計配發於玉山、魚池及中心碑3分隊等具山域救援需求之地區，以提昇消防救災戰力及品質。