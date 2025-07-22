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台電員工李元瀚今拔管器捐　父哽咽落淚：爸爸永遠以你為榮

記者林東良／台南報導

台電員工李元瀚（36歲）15日在嘉義搶修高壓斷線時，意外遭高壓電擊，經送柳營奇美醫院救治，透過葉克膜維生6天搶救，李男家屬21日晚上決定放棄救治，同意捐贈器官，22日在醫療團隊陪同下，李父出面感謝各界關心，並數度哽咽落淚，表達對愛兒濃濃不捨，並希望化小愛為大愛，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。

▲台電36歲李姓員工意外遭電擊，在柳營奇美醫院透過葉克膜6天搶救，李男家屬決定放棄救治同意器捐，22日李父出面感謝各界眾關心，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電員工李元瀚意外遭電擊命危，家屬決定放棄救治同意器捐。李父22日出面感謝各界眾關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台電36歲李姓員工意外遭電擊，在柳營奇美醫院透過葉克膜6天搶救，李男家屬決定放棄救治同意器捐，22日李父出面感謝各界眾關心，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

柳營奇美醫院加護醫學科醫師劉浩熏、柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋，今日上午9時30分許陪同李父在該院召開記者會，以感謝各界關心及說明器捐緣由。

▲台電36歲李姓員工意外遭電擊，在柳營奇美醫院透過葉克膜6天搶救，李男家屬決定放棄救治同意器捐，22日李父出面感謝各界眾關心，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李父表示，感謝柳營奇美醫院的醫護人員在兒子送醫的第一個時間，全力搶救及後續治療，尤其是在住院期間對家屬無時無刻的陪伴與關懷，讓家屬在最徬徨無助的時候得到最有力的依靠，他再次表示感謝。自從事件發生以後，台電公司的人員便一直陪伴家屬在病房外守候。

李父表示，家屬感謝賴清德總統、台南市長黃偉哲、嘉義市黃敏惠以及嘉義縣長翁章梁等各級長官來到現場的關心及慰問，還包括台電董事長、台電總經理、各級長官，同時也感謝社會各界對兒子的關心、祈福以集氣，這些都是給予家屬莫大的安慰、鼓勵，是支持家屬的力量。

▲台電36歲李姓員工意外遭電擊，在柳營奇美醫院透過葉克膜6天搶救，李男家屬決定放棄救治同意器捐，22日李父出面感謝各界眾關心，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李父數度哽咽落淚地表示：「看著孩子的受苦，我們真的很不忍心在用這些高端的維生系統，勉強撐著他的生命象徵，我們不想再延長他的痛苦，只希望他能好好的平靜的走完他人生的最後一段路，這場突然的的意外讓我們痛徹心扉。但是也有幸我們還能選擇讓他保有最後的光榮和尊嚴，在愛中平靜的離去，我們一家人共同的決定是，將他的器官捐出，真正化小愛為大愛，讓他可以遺愛人間。他的器官捐給需要的人。最後，我想說的是，兒子爸爸愛你，爸爸永遠以你為榮。」

台南柳營奇美醫院護理部部長蕭素秋指出，「李員只有36歲，他是社會的守護者，其實也是家庭的支柱。其實在這巨大的悲傷中，李員的家屬，李爸爸是主動表示說希望能讓他的生命延續下去，他第一時間說希望能讓李員的生命延續下去，所以決定捐出他可以用的器官、皮膚。李爸爸說只要可以用的，全部都器捐沒關係。這讓很多在等待重生的病患有這個機會活下去，讓醫療團隊人分敬佩李爸爸及家屬。我們是為人父母的，這種心酸悲痛可感同身受。在醫療沒有顏色，沒有立場，更沒有好壞之分，我們是醫療只有兩個字而已，那就是『救人』，所以在醫療服務的領域中，我們只有救人兩個字。醫療絕對沒有顏色，也沒有好人壞人。醫院就是要救人。」

▲台電36歲李姓員工意外遭電擊，在柳營奇美醫院透過葉克膜6天搶救，李男家屬決定放棄救治同意器捐，22日李父出面感謝各界眾關心，透過器捐救人讓李員能遺愛人間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

加護醫學科主治醫師劉浩熏簡短報告李員搶救治療情形及器捐緣由，他說，今天是懷著無比沉重的心情，以及敬佩的態度，向李先生還有他家屬致上最深的敬意。「李員是在颱風復電的搶救過程中不幸遭到高壓電擊，事實上一開始是OHCA已無生命跡象的狀態，經過急診團隊的急力搶救，有恢復微弱的自發性心跳，那雖然說經過了一週左右的這個極力搶救，那李員的全身主要器官還是呈現一個重度衰竭的狀態，醫療團隊在臨床上判斷是不可逆轉。」

劉醫師說，在這搶救過程中，李員的家屬也展現了極大的勇氣跟愛，也讓他走向安寧跟平靜的最後過程。更令人敬佩地是家屬也希望讓這個愛能夠延續，所以也替他完成了最後的作為，就是捐贈李員身上的主要器官，經過評估之後確實是可以讓醫療團隊協助李員完成這個最後的願望。「李員用他的生命點亮了這個社會跟他人的人生，讓這個愛的價值超出了這個生命的重點。他在這裡請代表所有的醫療人員向李員致上最高的敬意，也向家屬表達感謝，希望這個捐贈的器官能夠將他的愛延續下去。」

李元瀚15日在嘉義義竹鄉，進行風災後電力搶修作業，不慎遭高壓電6000伏特電力電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，一度失去呼吸心跳，經搶救後雖恢復心跳，但仰賴葉克膜維生。如今經過連日搶救，情況未好轉，家屬不忍李男繼續受苦，21日晚間決定放棄搶救，決定22日上午拔管，放手讓李男離開，並器捐讓他遺愛人間。22日上午7時20分許醫療團隊完成拔管，並進行器捐相關作業。

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