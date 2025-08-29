　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

史上最難搜救！馬博橫斷罹難山友遺愛人間　家屬捐消防警備車

▲南投縣消防局搜救人員搜尋馬博拉斯橫斷罹難山友賴玫霖遺體情形。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

山友賴玫霖今年1月攀登馬博拉斯橫斷時，意外失足跌落山谷罹難，南投縣消防人員在酷寒雪地和山谷峭壁冒險搜救，最後在450公尺深處尋獲被冰凍砂石掩埋的遺體，辛苦將遺體拉上來並帶下山；賴女家屬深摯感謝，決定善用賴女士身故保險金，以「賴玫霖女士」名義捐贈消防警備車給南投縣消防局。

捐贈典禮28日在縣府消防局第三大隊竹山分隊舉行，賴女堂兄賴永賢代表家屬出席，縣議員蔡孟娥，縣府消防局第三大隊長林志信、義消第三大隊長劉興崧及眾多消防弟兄出席，一開始全體出席人員肅立默哀一分鐘、對遺愛消防的山友賴玫霖及家屬表達敬意；消防局長陳興傑代表受贈，並回贈家屬感謝狀及紀念品。

▲山友賴玫霖遺愛人間，捐贈南投縣政府消防局消防警備車。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳興傑指出，賴玫霖於今年1月30日在攀登馬博橫斷烏拉孟斷崖時，不慎跌落山谷罹難，由於正值冰封雪季且斷崖地形險峻，搜救人員奮不顧身、歷險深入距離烏拉孟斷崖步道約450公尺處的冰凍陡峭斷崖上，將被砂石掩埋的遺體帶下山，該次搜救任務也被各界喻為台灣山域事故史上最困難的搜救勤務。

▲▼山友賴玫霖遺愛人間，捐贈南投縣政府消防局消防警備車。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲山友賴玫霖遺愛人間，捐贈南投縣政府消防局消防警備車。（圖／記者高堂堯翻攝）

陳興傑表示，家屬因此決定以賴女名義捐出救災車輛及裝備，也特別感謝賴女服務的彰化銀行同事、同步發起捐款募集約36萬元，讓這次搜救主力的玉山分隊添購器材，期待藉由公開表揚達到拋磚引玉的效果，匯集更多社會大眾的力量投入救災行列。

蔡孟娥也說，隨時代變遷、近年極端氣候造成災害型態不斷複雜化，建築物等救災的難度、民眾對緊急救災效率和資源之需求都日益增加，感謝賴玫霖遺愛、家屬熱心公益，捐贈消防警備車一輛供消防局使用，造福人群、慷慨解囊之善舉，提供縣民更好的救災品質和消防人員更好的安全保障。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

