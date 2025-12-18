政院推社會安全網2.0計畫　蘇俊賓批「一手破網、一手補網」

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討論推動強化社會安全網2.0計畫提出建言。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院會今（18）日召開院會討論115－119年推動強化社會安全網2.0計畫等內容，出席的桃園市副市長蘇俊賓在會中指出，地方政府社會及衛福單位人員編制常年不足，均需仰賴中央補助計畫型人力支持，中央把地方有關社會安全網的相關人力抽掉，另外又提出新的社會安全網2.0計劃，要求地方配合擴大服務族群，此舉猶如「一手破網、一手補網」，要落實社會安全網目標根本緣木求魚。

蘇俊賓認為，地方政府長期面臨預算員額不足，或薪資待遇結構不匹配，導致人員補不齊、人力留不住或缺乏專業困境，所以需向中央爭取各項補助計畫增聘人力，這也是行之有年作法。但近期恐因財劃法及中央與地方事權爭議，市府各單位近期已陸續接獲中央部會通知，明年度將縮減補助經費或用人費用，這無疑是雪上加霜，根本無助於政策推展。

根據市府統計，桃園市今年獲中央款項補助各計畫用人數合計約2334人，明年115年各項計畫也早已報給中央審查申請，但目前各局處陸續反應，包括原住民文化健康站、6歲以下弱勢兒童主動關懷、醫療區域輔導資源整合、長期照顧整備服務與藥癮及自殺防治等多項涉及社安網計畫的用人費用遭中央刪除或仍不確定是否補助，再過不到兩週就跨到115年度，許多社會安全網高度相關的用人計劃都還沒有核定，嚴重衝擊地方執行社會安全網工作，地方政府苦不堪言。

蘇俊賓強調，許多縣市都遇到相同問題，擔心計劃終止帶來更嚴重的問題，中央一手把地方有關社會安全網的相關人力抽掉，另外一手又提出新的社會安全網2.0計劃，要求地方配合擴大服務族群，此舉猶如「一手破網、一手補網」，若要落實社會安全網目標根本緣木求魚。呼籲中央應落實行之有年的計劃型人力補助，確保社會安全網各項機制的運作。

行政院長卓榮泰則回應，明年度計畫型補助希望各縣市政府能共體時艱，如果院版的財劃法能通過，後年就有機會調整回目前的補助規模。