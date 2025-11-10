　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

▲桃園宣布11日放颱風假網熱議，蘇俊賓臉書說明

▲桃園「鳳凰颱風整備會議」。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

鳳凰颱風即將襲台，中央氣象署10日晚間發布海上颱風警報，並預估最快明日清晨至上午發布陸上警報，晚間全台各縣市陸續宣布明（11）日是否上班上課？桃園宣布11日全市停班停課，罕見北北基桃放颱風假出現不同調，網友紛紛於市長張善政臉書留言「市長我愛你」、「竟然！」、「北北基桃內鬨嗎」…

張善政臉書表示，根據氣象預報，桃園沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況。考量跨區移動與父母安排子女照護問題，11日桃園全市停止上班上課一日。並提醒市民朋友提早做好防颱準備，非必要避免外出，更不可前往山區和沿海地區，若有相關災情可撥打119或1999通報。

▲桃園宣布11日放颱風假網熱議，蘇俊賓臉書說明

▲張善政臉書宣布11日放颱風假。（圖／擷取自張善政臉書）

數千網友於張善政臉書留言：「真是太明快了！鞋子不用濕啦～～」、「太難得了善政居然放假，好感動」、「帥～好帥～善政善政你好帥」、「竟然！」、「北北基桃內鬨嗎」、「看新聞桃園有放時我還以為我眼花了」、「謝謝市長，單飛比較紅～」、「讓我失望多次的你，這次終於沒讓我失望了～」、「大家都傻眼」、你真是讓人摸不透啊」、「當我看到北北基上班時，心想桃園沒出現還有機會」、「一看到桃園停班停課實在太感動了」、「終於不在跟北北基同進了、阿政市長好帥」…

至於，為何桃園市宣布明天放颱風？副市長蘇俊賓臉書說明：依據氣象署的資料，明天桃園市沿海四區（蘆竹、大園、觀音、新屋）陣風達到10到11級，比鄰近區域都高，復興區雨量亦達標。市府已宣布依天然災害停止上班及上課作業辦法第4條第3項規定，明（11/11）日全市停止上班及上課。

蘇俊賓說：這次颱風的路徑比較特殊，請大家特別留意，尤其是山區和沿海空曠地區。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／鳳凰風速變慢了「轉向穿台路徑」曝　最快明天發陸警
鳳凰與2004年「百年冬颱」罕見路徑重疊！鄭明典：強度變化也

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

檸檬汁喝起來全是奶味？　打去問才知忘加檸檬了XD

林口長庚「早產兒回娘家」　Q寶媽分享照護400克巴掌孩生命故事

桃園廚餘如何管理　市議員楊朝偉建議補助家戶購置廚餘機

鳳凰來襲 桃園市水務局啟動防汛應變強化整備

桃園鐵路地下化經費　張善政：通膨及缺工缺料將增769億

謝國樑勘查暖暖興隆街坍方現場　岩壁裂縫待評估封路防災

投縣適性體育運動競賽　近1500身心障選手熱情參與

桃園「鳳凰颱風整備會議」　市府啟動應變措施一次看

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

基隆培育照護專業新血　為長照注入溫暖動能

基隆校園午餐嚴格把關　防杜農藥超標蛋流入校園

銘傳大學宣布：台北、基河、桃園校區今停班停課！

2大外送平台「停班課地區」0時起暫停服務　其他區域可能有延遲

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

地方熱門新聞

妃妃姐姐太空萌樂園爆場青壯世代不該再被夾成「三明治」

虎尾就業中心推趣味互動學補助

從產地到舞台　霧峰草地音樂會以文化軟實力拚觀光

鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議預防性撤離要提前啟動

外送專法公聽會！業者喊：外送員非低薪血汗　月入可達6萬6

桃園社工趙佳儀獲「紫絲帶獎」殊榮

海巡出港查驗精準揭露查獲通緝犯

桃園大棟山「大湖之森」步道　完工啟用倒數

嘉華高中　警局長陳明志獲傑出校友　紅土操場將拆除變身PU

假警傳LINE說你帳戶遭盜用　

工業區淪製毒溫床　海巡攻堅毒窟逮8人+製毒設備

600名棋士齊聚台南！第22屆俊傑盃家齊高中開賽

台南查核芬普尼問題蛋佳里店7盒已下架全市通路未再販售

雞蛋檢出芬普尼殘留　桃園衛生局分6線查核

更多熱門

相關新聞

「鳳凰」來襲　桃園消防局籲做好防颱措施

「鳳凰」來襲　桃園消防局籲做好防颱措施

桃園市政府消防局10日表示，因應鳳凰颱風來襲，提醒市民朋友務必提前做好防颱準備，隨時留意氣象報告及市府公告，提前規劃防災措施，確保自身及家人安全，力求將災害影響降至最低。

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

2025大溪工藝週開幕　見證嶄新木藝復興時代

2025大溪工藝週開幕　見證嶄新木藝復興時代

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化

佛光山桃竹苗區年會　推廣蔬食文化

關鍵字：

鳳凰來襲桃園颱風假蘇俊賓臉書說明

讀者迴響

熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

賭上大氣系招牌「台北至少放2天颱風假」

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

颱風假關鍵！　鳳凰陸警預估區域曝

電線桿基座套3顆輪胎！車行老闆解答放入方式

震撼！　三上悠亞加盟台籃啦啦隊

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆

專訪／炎亞綸曝新動向　斷聯20年好友哭了「默認是鬼鬼」

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

那對夫妻妮妮突不適送醫

快訊／氣象署17:30發布鳳凰颱風海上警報　估提前周三下半天登陸

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦
KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

KT巫師啦啦隊李今珠「樂意來台發展」　金海莉喝正宗珍奶超開心

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

驚險！埔里2飛行傘玩家傘具「空中交纏」墜林　1人誤判路線釀禍

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面