桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓臉書曝原因

▲桃園「鳳凰颱風整備會議」。（圖／擷取自蘇俊賓臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

鳳凰颱風即將襲台，中央氣象署10日晚間發布海上颱風警報，並預估最快明日清晨至上午發布陸上警報，晚間全台各縣市陸續宣布明（11）日是否上班上課？桃園宣布11日全市停班停課，罕見北北基桃放颱風假出現不同調，網友紛紛於市長張善政臉書留言「市長我愛你」、「竟然！」、「北北基桃內鬨嗎」…

張善政臉書表示，根據氣象預報，桃園沿海與山區已達停班課標準，平地風力也面臨陣風10級、平均風力7級的情況。考量跨區移動與父母安排子女照護問題，11日桃園全市停止上班上課一日。並提醒市民朋友提早做好防颱準備，非必要避免外出，更不可前往山區和沿海地區，若有相關災情可撥打119或1999通報。

▲張善政臉書宣布11日放颱風假。（圖／擷取自張善政臉書）

數千網友於張善政臉書留言：「真是太明快了！鞋子不用濕啦～～」、「太難得了善政居然放假，好感動」、「帥～好帥～善政善政你好帥」、「竟然！」、「北北基桃內鬨嗎」、「看新聞桃園有放時我還以為我眼花了」、「謝謝市長，單飛比較紅～」、「讓我失望多次的你，這次終於沒讓我失望了～」、「大家都傻眼」、你真是讓人摸不透啊」、「當我看到北北基上班時，心想桃園沒出現還有機會」、「一看到桃園停班停課實在太感動了」、「終於不在跟北北基同進了、阿政市長好帥」…

至於，為何桃園市宣布明天放颱風？副市長蘇俊賓臉書說明：依據氣象署的資料，明天桃園市沿海四區（蘆竹、大園、觀音、新屋）陣風達到10到11級，比鄰近區域都高，復興區雨量亦達標。市府已宣布依天然災害停止上班及上課作業辦法第4條第3項規定，明（11/11）日全市停止上班及上課。

蘇俊賓說：這次颱風的路徑比較特殊，請大家特別留意，尤其是山區和沿海空曠地區。