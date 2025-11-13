行院通過詐欺犯罪防制條例修正　蘇俊賓籲強化平台業者責任

▲行政院會今天召開詐欺犯罪危害防制條例修正案，桃園市副市長蘇俊賓呼籲應正視詐騙廣告，注重源頭平台的管理。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院院會今（13）日召開行政院會，會中通過詐欺犯罪危害防制條例修正案，全案討論時，出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，詐騙防制除集中在金流與末端防堵，「源頭平台的管理」應該是其中的重點，讓詐騙阻絕於一開始，才能扭轉詐騙量能持續膨脹現況。

蘇俊賓表示，詐騙集團透過主流平台（包括臉書Meta、Line）作為渠道一直是主要的詐騙模式，桃園市多次在行政院會呼籲應積極正視，數發部這幾個月陸續積極溝通，今年也針對Meta公司開罰1850萬元。Meta公司也宣布在台灣主動移除430萬則詐騙網頁。

蘇俊賓認為，依據實際上詐騙案件來看，其趨勢並沒有明顯下降，桃園市去年僅Meta臉書詐騙通報就超過1萬件，LINE更高出兩成，這兩大平台合計已占全體詐騙來源九成五以上。近幾個月詐騙數據卻僅下降3-5%，一般普遍觀點，平台上氾濫的詐騙廣告並沒有太大的收斂。主要關鍵在於移除的430萬則詐騙網頁，到底佔實際數量的多少百分比。

蘇俊賓也引用路透社報導指出，Meta近一成約5000億台幣收入主要來自詐騙廣告，全球每日有150億則詐騙內容流竄，若以此數據以用戶數換算，台灣將近每天有1.5億則詐騙廣告，在此基礎下，Meta公司主動移除430萬則詐騙網頁，實際上詐騙網頁總量的比例實在微乎其微，平台業者提供的廣告服務考量用戶習慣演算法精準行銷，反成了助長詐騙集團最好的工具。根據資料揭露，以Meta公司為例，「廣告主被Meta自動系統預判至少有95%機率進行詐騙，才會遭到封禁。若低於95%，則會懲罰性收取較高費用，來讓可能的詐騙犯打消下廣告念頭。」

蘇俊賓呼籲政院應正視平台阻詐之責任，除積極與平台業者溝通合作，詐欺犯罪危害防制條例，包括第31條、32條與40條針對平台業者的規範，應該針對這個現象明確規範，建立應該系統主動下架的規則。建議中央後續修法時應明確要求平台提高阻詐標準、甚至規範檢討特定高風險廣告的演算法使用環境、落實高風險廣告自動下架，賦予主管機關更強的監督工具與量化目標。若能讓源頭詐騙廣告量從「每日1.5億則」大幅削減，就能減輕末端金融機構與警方面對的龐大壓力，讓阻詐不再疲於奔命。同時呼籲中央修法，「在源頭給平台更多壓力」，才能真正扭轉詐騙量能持續膨脹現況。