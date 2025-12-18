桃園醫院46周年院慶　善心人士捐贈「行動複合手術室」

▲衛福部立桃園醫院今天歡度46周年院慶，院長楊南屏（中）與桃市衛生局長賈蔚（右五）等貴賓切蛋糕慶賀。（圖／部立桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院今（18）日舉辦「健康台灣．全民動起來」46週年院慶大會，以「健康台灣、行動桃醫」為主軸，將「預防重於治療、運動就是醫療」落實成民眾能參與、能帶回家持續做健康行動。院長楊南屏指出，部桃走過46年，從急重症救治到慢性病照護、從院內醫療到社區健康網絡，相信真正的健康不是等生病才開始，而是在還來得及的日常，就陪民眾把正確選擇做成習慣。

▲衛福部立桃園醫院今天歡度46周年院慶，骨科醫師游敬孝現場講解操作方式與功能。（圖／部立桃園醫院提供）

今天的院慶活動在熱鬧活力氛圍中揭開序幕，配合國健署「722健康舞」帶動暖身，邀請國策顧問簡文仁老師帶領全體貴賓與民眾做健康操，用最直接方式把「動起來」落實在每個人身上；院慶另一項焦點，有善心人士捐贈「行動複合手術室CIARTIC Move（Mobile Hybrid OR）」予桃園醫院，是目前全國第六台。骨科醫師游敬孝現場講解操作方式與功能，讓民眾近距離看見手術安全與精準治療的升級。

院長楊南屏表示，這套解決方案像是醫界的特斯拉，融合智慧操控與「自動駕駛」概念，結合術中即時3D掃描與定位導引，能依需求移動至各手術室，讓一般手術室即刻升級。這套設備雖重達近半噸，卻可用遙控器精準操作，減輕護理人員搬運與定位負擔，也回應醫療人力短缺挑戰，進一步提升手術安全、效率與治療品質。

此外，為讓健康促進更貼近民眾日常，院方規劃「桃醫健康市集」，集結老年醫學、社區護理、營養及復健部輔具中心，透過趣味互動的衛教攤位與健康體驗，陪伴不同年齡層找到屬於自己的健康入口；同時串聯在地商家共襄盛舉，設攤愛心義賣並將所得全數捐入院方社服基金，讓守護健康的行動從市集延伸到社區每個角落。院方也提供免費低劑量胸部電腦斷層（LDCT）篩檢名額，優先回饋長期協助推動四癌篩檢的里長及桃園市各宮廟主委、幹事等在地夥伴，感謝大家與醫院長年並肩，讓「早期發現、早期介入」真正扎根地方，形成更穩固的社區健康網絡。

▲衛福部立桃園醫院今天歡度46周年院慶，院長楊南屏等人與醫護同仁在院前大合照。（圖／部立桃園醫院提供）

楊南屏認為，桃園醫院以具體成果展現照護品質的硬實力，院方今年參與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會疾病照護品質認證，在腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭、腦中風等五項疾病照護領域及健康檢查品質認證全數通過，共取得六項品質認證，日前於2025年品質認證授證典禮接受表揚，象徵桃園醫院在臨床照護、跨團隊整合與品質管理的長期投入獲得肯定。

楊南屏強調，桃園醫院推動的是涵蓋「全人、全程、全隊、全家、全社區」的完整照護鏈，並持續導入智慧化透析系統、大數據臨床分析與精準診斷設備，讓照護更即時、更精準，也更能回應民眾在慢性病管理與健康促進上的需求。部桃走過46年，未來將繼續把政策方向化為可落實的服務與成果，陪伴大桃園一起動起來，走向更安全、更有溫度、也更健康的下一段路。