社會 社會焦點 保障人權

拒絕酒測挨罰18萬繳不出　桃園分署先助他戒酒

▲行政執行署桃園分署日前強制執行拒絕酒測遭開罰18萬元，卻無力繳納林姓義務人，執行官了解後成功轉介接受酒癮治療。（圖／桃園分署提供）

▲行政執行署桃園分署日前強制執行拒絕酒測遭開罰18萬元，卻無力繳納林姓義務人，執行官了解後成功轉介接受酒癮治療。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署持續強力執行酒駕罰鍰案件，亦配合「為義務人提供酒癮治療戒治協助」政策，日前成功轉介滯欠酒駕罰鍰義務人接受酒癮治療，最近再度轉介林姓義務人，因酒駕拒絕遭開罰18萬元案，但無力繳納罰鍰，經執行工深入了解後，成功轉介接受酒癮治療之第二例。

桃園分署表示，本案57歲林姓義務人於2021年5月間在台南市府前路一段附近騎乘機車，因涉及酒駕遭警方攔查，但林拒絕接受酒測遭員警舉發，經桃園市政府交通事件裁決處開罰新台幣18萬元，林男因逾期未繳納，桃市交裁處於2023年4月間移送桃園分署強制執行。桃園分署受理後，隨即寄發繳納通知單，林男來電表示有繳納意願，並於同年6月間至桃園分署辦理分期繳納，但僅繳納3期，共計3萬元後即無力再繳納。

▲桃園分署成功轉介林姓義務人接受酒癮治療。（圖／桃園分署提供）

▲桃園分署成功轉介林姓義務人接受酒癮治療。（圖／桃園分署提供）

桃園分署持續調查林男名下財產但毫無所獲，經多次催繳，林男僅補繳1期後，即無力繼續繳納。桃園分署調查後，日前請林男到桃園分署了解其難處。林男聲稱，領有身心障礙證明，且年紀已近60歲，身體狀況不佳，因病正休養中，預計農曆年後再找工作，屆時如有收入，將至分署辦理分期繳納。

桃園分署承辦人告知可協助就業轉介，並提供酒癮治療轉介之資訊，協助林男尋求戒治治療，林男同意分署幫忙轉介至「台灣戒酒暨酒癮防治中心」接受酒癮治療，成功幫忙轉介酒癮者接受治療，從根本上預防酒駕行為發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

