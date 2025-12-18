　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內，查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包，經檢測確認為第一級毒品海洛因，警方查出泰籍帕姓移工涉嫌運輸、意圖販賣及持有第一級毒品海洛因，當場查扣毛重高達11公斤，市值逾1億元，全案依涉嫌運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵結起訴。

▲桃園市中壢警方專案小組拘提帕姓移工到案。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢警方專案小組拘提帕姓移工到案。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局指出，本案係接獲民眾檢舉指稱，泰國籍移工疑似在八德區某處出租套房販售毒品，中壢警分局隨即成立專案小組，會同八德警分局偵查隊蒐證。於去年10月在八德區介壽路某處出租套房內，發現黑色旅行箱內藏有白色粉末共32包，經透過拉曼光譜儀初步檢測，確認為第一級毒品海洛因，總毛重逾11公斤，市值逾1億元，現場還查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具等證物。

▲桃園市中壢警方偵訊遭拘提的帕姓移工。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢警方偵訊遭拘提的帕姓移工。（圖／中壢警分局提供）

警方進一步調查發現，其中26歲泰國籍沙姓移工疑似聞風潛逃出境，但仍鎖定同案27歲泰國籍帕姓移工持鑰匙出入該處出租套房，警方報請桃園地檢署指揮偵辦，並持拘票在中壢區福嶺路附近拘提帕姓移工到案，經偵訊後依涉嫌運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵結起訴。

▲桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包第一級毒品海洛因等證物。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包第一級毒品海洛因等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何毒品犯罪均採取「零容忍」態度，將持續結合民眾力量與跨分局合作機制，強化情資蒐集與查緝作為，均依法嚴辦毒品犯罪，以守護治安與維護民眾生命安全。

▲桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包，經檢測確認為第一級毒品海洛因。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包，經檢測確認為第一級毒品海洛因。（圖／中壢警分局提供）

 【更多新聞】

快訊／濃煙狂竄！桃園八德掩埋場大火　空品警示「14里快關窗」

桃園凌晨黑衣人砸車！2男疑遶境衝突結樑子　他撂人逞兇被鎖定

20歲阿兵哥吸毒後開車購物　車上搜出4顆喪屍菸彈...這下慘了

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被K頭跌地！　可憐嬤仍護孫急喊：他沒有打我
快訊／合庫銀挨罰600萬！　行員台大醫院收款驚丟387萬害的
快訊／央行利率連7凍　房貸管制不變但回歸各銀行控管
川普最新對台軍售3500億　一張圖看懂賴清德買了哪些武器
王世堅「一句重話」評不副署！　他白話翻3重點
遭李亞萍轟「大逆不道」鬧分家！　余祥銓喊冤發聲
Energy書偉洩當爸心聲...閃兵停工近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

麥芽糖鋪路百米！花蓮台11線2 騎士打滑慘摔　警調影像抓兇手

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

拒認性騷女下屬！懲戒法院前院長李伯道打官司　喊冤仍吞敗

汐止車禍！69歲婦疑緊張誤踩油門　橫掃路邊17輛機車

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

退役少校一家都共諜！上尉兒判2年1月、舊識重判15年定讞

移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

麥芽糖鋪路百米！花蓮台11線2 騎士打滑慘摔　警調影像抓兇手

移走絲瓜棚被刺胸慘死！兒女悲赴殯儀館認屍　崩潰倚肩心酸畫面曝

拒認性騷女下屬！懲戒法院前院長李伯道打官司　喊冤仍吞敗

汐止車禍！69歲婦疑緊張誤踩油門　橫掃路邊17輛機車

京華城案一審宣判日期出爐　張志澄涉行賄明年3／26判決

彰化逆孫要不到錢　狂K失智嬤害重摔！路人仗義指責並報警

藍白提案移請監院彈劾卓榮泰　律師曝規定：早被大法官判決違憲

鄭運鵬揭世曦違規發獎金「追回數千萬」　交通部要求制度化

5歲屁孩「玩打火機燒衛生紙」　把別墅房間燒成廢墟…損失309萬

高雄補教師遭暴衝婦撞死　後座兒忍腿傷...跛腳扶父悲痛認屍

央行不加碼也不退讓　房仲曝鬆綁兩部曲

吳興整宅後再一案！　許淑華促成信義雅祥自主都更案

被安全帽K頭跌地！彰化可憐嬤失智仍護孫　急喊：他沒有打我

傳新竹市長選戰「綠黃合」王婉諭參選？　徐國勇：友黨都可以談

快訊／合庫銀挨罰600萬　行員台大醫院收款驚丟387萬害的

明明難賺錢！「1類型店面狂開」他超不解　網曝關鍵：月收破百萬

李多慧堅定告白留在這裡　台灣是我的故鄉

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／知名車商超巨招牌砸落　6車毀了

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

垃圾車剖成2半移出大體　女清潔員艱辛修復過程曝

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

更多熱門

相關新聞

快訊／台南中西區出租套房電箱起火6房客安全疏散

快訊／台南中西區出租套房電箱起火6房客安全疏散

台南市中西區大德街21日中午發生火警，一棟地上4層RC建物的出租套房疑因電箱起火燃燒冒出濃煙，台南市消防局119勤務中心據報出動11車22人到場，疏散6名房客，迅速撲滅火勢，幸無人員傷亡。

太平出租套房床墊暗夜起火　狂噴烈焰畫面曝

太平出租套房床墊暗夜起火　狂噴烈焰畫面曝

17死「夏威夷三溫暖」舊址翻身租套大樓　傳產業者1.1億買下

17死「夏威夷三溫暖」舊址翻身租套大樓　傳產業者1.1億買下

色男闖空門摸大腿再性侵　下場曝光

色男闖空門摸大腿再性侵　下場曝光

欠房租19個月沒催討！暖心房東驚見她躺床上成白骨

欠房租19個月沒催討！暖心房東驚見她躺床上成白骨

關鍵字：

中壢、八德警分局聯手查獲出租套房11公斤、市值逾億元

讀者迴響

熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

張韶涵造型翻車！遭酸「仙女變阿姨」

霸王餐網美穿囚服出庭　遭法官訓斥閉嘴

狂喊開心！吊車大王「再添2小老婆」影片曝

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

23歲女遭酒駕撞殺！招魂連擲10筊無允筊

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面