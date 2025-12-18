移工變毒梟慘被桃園警逮捕　行李箱裝11kg海洛因...市值破億

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內，查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包，經檢測確認為第一級毒品海洛因，警方查出泰籍帕姓移工涉嫌運輸、意圖販賣及持有第一級毒品海洛因，當場查扣毛重高達11公斤，市值逾1億元，全案依涉嫌運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵結起訴。

▲桃園市中壢警方專案小組拘提帕姓移工到案。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局指出，本案係接獲民眾檢舉指稱，泰國籍移工疑似在八德區某處出租套房販售毒品，中壢警分局隨即成立專案小組，會同八德警分局偵查隊蒐證。於去年10月在八德區介壽路某處出租套房內，發現黑色旅行箱內藏有白色粉末共32包，經透過拉曼光譜儀初步檢測，確認為第一級毒品海洛因，總毛重逾11公斤，市值逾1億元，現場還查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具等證物。

▲桃園市中壢警方偵訊遭拘提的帕姓移工。（圖／中壢警分局提供）

警方進一步調查發現，其中26歲泰國籍沙姓移工疑似聞風潛逃出境，但仍鎖定同案27歲泰國籍帕姓移工持鑰匙出入該處出租套房，警方報請桃園地檢署指揮偵辦，並持拘票在中壢區福嶺路附近拘提帕姓移工到案，經偵訊後依涉嫌運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵結起訴。

▲桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包第一級毒品海洛因等證物。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何毒品犯罪均採取「零容忍」態度，將持續結合民眾力量與跨分局合作機制，強化情資蒐集與查緝作為，均依法嚴辦毒品犯罪，以守護治安與維護民眾生命安全。

▲桃園市中壢、八德警分局日前在八德區某處出租套房內查獲黑色旅行箱內藏有白色粉末32包，經檢測確認為第一級毒品海洛因。（圖／中壢警分局提供）