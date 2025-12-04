全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量不能只靠惜食教育

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告提出建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院院會今（4）日討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告，出席的桃園市副市長蘇俊賓在會中建議，不管環境部或者農業部計劃，資源投入重點都著重投資各項廚餘去化量能。呼籲應重視「源頭減量」投資，源頭減量策略若得當，往往可達更高效益成效，節省耗費能源資源才是真正的淨零思維與環境友善。

蘇俊賓指出，行政院報告針對大量校園廚餘產出因應處理方式為例，目前源頭減量策略都僅止於惜食教育、食農教育，但其實各縣市中小學教育都已經大量推動相關宣導。教育部既有的惜食與食農教育政策推動下，全台每日仍有300至500噸營養午餐廚餘，「做再多惜食教育，廚餘大概也不會大幅下降」，建議應以更科學化方式降低校園的營養午餐廚餘產生。

蘇俊賓提出三點建議，包括建立科學化的廚餘成分分析，逆向檢討菜單設計與同學習慣、檢視教育部現行的營養午餐規範，依據第一線執行狀況調整顯不合理之處、最後則是藉由導入專業和科學分析，豐富菜單設計與建立回饋制度。

蘇俊賓以桃園市曾舉辦「校園營養午餐米其林廚神大賽」，邀集廚工與營養師共同交流準備營養午餐心得想法。廣獲學生肯定的廚工和營養師分享，他們能夠隨時調整菜單主要的關鍵在廚餘桶，每天檢視哪些料理的廚餘產生比較多，適度調整菜色，不斷進行餐點食材修正。如此模式雖然是個案，但如果中央能夠投入資源並系統化，絕對可以達到顯著的源頭減量。

蘇俊賓強調，教育部提出以使用者思維的整合計畫，與環境部、農業部、衛生福利部及地方政府合作，投入預算檢視菜單接受度與廚餘結構，掌握相關資訊之後再適度針對提升午餐的豐富度進行補貼支持，鼓勵學校將廢棄率逐步降至5%以下，才能真正落實源頭減量。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對黑毛豬為豬農發聲。（圖／行政院提供）

此外，蘇俊賓今天也針對桃園黑毛豬發聲，全台約506萬頭豬中，黑毛豬僅占12%，約60萬頭，比例雖不高，卻是台灣重要特色。黑毛豬的飼養在台灣超過上百年歷史，也是許多傳統料理和客家飲食文化的重要基底。目前農業部提出廚餘養豬轉型業者一年期的補助，但一次性或僅一年週期的支持，不足以引導產業完成完整轉型，建議中央在研議政策轉型時，更需同步考量特色豬種的成本與市場性，輔導長期發展，才能夠讓產業永續傳承。

蘇俊賓認為，農業部畜產試驗所已發展出黑豬專用飼料，讓大黑豬育成期由1年縮短至9個月，本土黑豬由15個月縮短至13.5個月，但與白豬平均約6-7個月的育成期相比，仍有明顯差距。換肉率不同，飼養成本也大不同。一旦全面轉向飼料化，黑豬成本勢必上升，若缺乏市場機制與價值提升策略，未來2至5年間黑豬在國內市場的占比可能萎縮。

蘇俊賓強調，參考西班牙伊比利豬、匈牙利綿羊豬的成功模式，地方特色農畜產品向來都是國家的重要競爭力，黑毛豬也具有發展成國家與地方觀光特色產業的潛力，中央與地方應同步推動黑毛豬高值化，一方面協助農民轉型、一方面提升市場行銷與消費認知，讓高品質黑毛豬能在飼料化後仍維持競爭力，確保台灣特色豬種永續發展。