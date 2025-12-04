　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量不能只靠惜食教育

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告提出建議。（圖／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告提出建議。（圖／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

行政院院會今（4）日討論「廚餘養豬政策調整及廚餘去化規劃」報告，出席的桃園市副市長蘇俊賓在會中建議，不管環境部或者農業部計劃，資源投入重點都著重投資各項廚餘去化量能。呼籲應重視「源頭減量」投資，源頭減量策略若得當，往往可達更高效益成效，節省耗費能源資源才是真正的淨零思維與環境友善。

蘇俊賓指出，行政院報告針對大量校園廚餘產出因應處理方式為例，目前源頭減量策略都僅止於惜食教育、食農教育，但其實各縣市中小學教育都已經大量推動相關宣導。教育部既有的惜食與食農教育政策推動下，全台每日仍有300至500噸營養午餐廚餘，「做再多惜食教育，廚餘大概也不會大幅下降」，建議應以更科學化方式降低校園的營養午餐廚餘產生。

蘇俊賓提出三點建議，包括建立科學化的廚餘成分分析，逆向檢討菜單設計與同學習慣、檢視教育部現行的營養午餐規範，依據第一線執行狀況調整顯不合理之處、最後則是藉由導入專業和科學分析，豐富菜單設計與建立回饋制度。

蘇俊賓以桃園市曾舉辦「校園營養午餐米其林廚神大賽」，邀集廚工與營養師共同交流準備營養午餐心得想法。廣獲學生肯定的廚工和營養師分享，他們能夠隨時調整菜單主要的關鍵在廚餘桶，每天檢視哪些料理的廚餘產生比較多，適度調整菜色，不斷進行餐點食材修正。如此模式雖然是個案，但如果中央能夠投入資源並系統化，絕對可以達到顯著的源頭減量。

蘇俊賓強調，教育部提出以使用者思維的整合計畫，與環境部、農業部、衛生福利部及地方政府合作，投入預算檢視菜單接受度與廚餘結構，掌握相關資訊之後再適度針對提升午餐的豐富度進行補貼支持，鼓勵學校將廢棄率逐步降至5%以下，才能真正落實源頭減量。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對黑毛豬策略為豬農發聲。（圖／行政院提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對黑毛豬為豬農發聲。（圖／行政院提供）

此外，蘇俊賓今天也針對桃園黑毛豬發聲，全台約506萬頭豬中，黑毛豬僅占12%，約60萬頭，比例雖不高，卻是台灣重要特色。黑毛豬的飼養在台灣超過上百年歷史，也是許多傳統料理和客家飲食文化的重要基底。目前農業部提出廚餘養豬轉型業者一年期的補助，但一次性或僅一年週期的支持，不足以引導產業完成完整轉型，建議中央在研議政策轉型時，更需同步考量特色豬種的成本與市場性，輔導長期發展，才能夠讓產業永續傳承。

蘇俊賓認為，農業部畜產試驗所已發展出黑豬專用飼料，讓大黑豬育成期由1年縮短至9個月，本土黑豬由15個月縮短至13.5個月，但與白豬平均約6-7個月的育成期相比，仍有明顯差距。換肉率不同，飼養成本也大不同。一旦全面轉向飼料化，黑豬成本勢必上升，若缺乏市場機制與價值提升策略，未來2至5年間黑豬在國內市場的占比可能萎縮。

蘇俊賓強調，參考西班牙伊比利豬、匈牙利綿羊豬的成功模式，地方特色農畜產品向來都是國家的重要競爭力，黑毛豬也具有發展成國家與地方觀光特色產業的潛力，中央與地方應同步推動黑毛豬高值化，一方面協助農民轉型、一方面提升市場行銷與消費認知，讓高品質黑毛豬能在飼料化後仍維持競爭力，確保台灣特色豬種永續發展。

 【更多新聞】

►抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

桃檢聯手執行分署拍賣泰達幣、房產　國庫進帳3737萬

自小客滾下停車場！3公尺寬車道翻覆　4輪朝天離奇畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待
清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出
台北捷運隱藏版服務曝光！很多人都不知道
台灣有很讚的觀光工廠？一票大推「這1間」
直擊／周杰倫當眾官宣好消息：明年3、4月！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後　市府公布空品、水質檢測皆正常

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量不能只靠惜食教育

山海美景令人屏息！族人親手修復步道　小百岳立霧山重新開放

嘉義基督教醫院微創人工髖關節手術　8年完成逾200例

大塭寮滯洪池多項工程遭減項　陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

從竹筍山到休區平台　大坑農場以市定民俗「飯擔文化」迎賓田媽媽

全國唯一獲獎科大！　嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

張啓楷12/5嘉義市公益送菜　挺農民免費送市民

關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛、紅龜粿祈平安

民進黨嘉義縣長初選　黃榮利宣傳全面展開

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

悶燒疑慮說清！烏樹林火災全滅後　市府公布空品、水質檢測皆正常

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量不能只靠惜食教育

山海美景令人屏息！族人親手修復步道　小百岳立霧山重新開放

嘉義基督教醫院微創人工髖關節手術　8年完成逾200例

大塭寮滯洪池多項工程遭減項　陳亭妃會勘要求四大承諾一定做到

從竹筍山到休區平台　大坑農場以市定民俗「飯擔文化」迎賓田媽媽

全國唯一獲獎科大！　嘉藥獲勞動部小型企業計畫「12年合作夥伴」肯定

張啓楷12/5嘉義市公益送菜　挺農民免費送市民

關山天后宮下元節熱鬧登場　肥雞比賽吸睛、紅龜粿祈平安

民進黨嘉義縣長初選　黃榮利宣傳全面展開

人氣王來了！柯文哲交保後今首合體黃國昌直播　破2千網友敲碗等待

國1車禍1死10傷！特斯拉駕駛家屬控「想閃被系統拉回」猛撞拖吊車

清潔員送拾荒婦32元電鍋遭判刑 　藍議員力挺上訴：費用我全出

暖！士檢攜犯保分會設第4據點　大尖山咖啡館成馨生人心靈出口

妙齡女西門町被推打...引出一票正義路人　沿路追逐畫面曝光

王彩樺覬覦吳姍儒工作？ 為代班推掉百萬酬勞　當場催生第三寶

帶傷回歸取經狀元學長曾子祐 邱文佑奪NIKE訓練營MVP盼延續旅外夢

金管會放寬ETF連結基金2發行限制　不限主被動、海內外標的

「捷運上廁所出站」被服務台糾正　他驚長知識！

韓籍啦啦隊女神錄影一半抽筋　南珉貞發聲報平安：請不要擔心！

【社死現場】女練跳繩褲子往下滑　安全褲噴飛才發現

地方熱門新聞

地方特考屏東考區411人應試　錄取率僅8％

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

雇主勿違法　勞工特休未休完須折現結清

台東婦深夜突發胸痛求助　警聯繫消防送醫

2027起禁用廚餘　桃園守護黑毛豬產業盼政策鬆綁

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

屏東發布禁廚餘養豬令　95座養豬場一年內轉型

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

南消攜手中華安駕學會辦訓80名消防勇士挑戰特殊地形駕駛

高鐵桃園站傳愛　助身障者秋遊故宮南院

謝國樑再赴碇內督導　追加濾芯更換費

花蓮835公頃遭埋沒　實耕者救助每公頃最高5萬

2025全國旅館盃餐旅服務競賽開戰　全台80隊齊聚南投瑞居飯店

非法占2千坪還能續約數十年？台南藍軍控市地租金失衡提案修法

更多熱門

相關新聞

院會討論詐欺犯罪防制案修正　蘇俊賓籲正視詐騙廣告

院會討論詐欺犯罪防制案修正　蘇俊賓籲正視詐騙廣告

行政院院會今（13）日召開行政院會，會中通過詐欺犯罪危害防制條例修正案，全案討論時，出席的桃園市副市長蘇俊賓指出，詐騙防制除集中在金流與末端防堵，「源頭平台的管理」應該是其中的重點，讓詐騙阻絕於一開始，才能扭轉詐騙量能持續膨脹現況。

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

桃園宣布11日放颱風假網熱議　蘇俊賓曝原因

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

卓榮泰與蘇俊賓共同檢視桃機邊境防疫措施

2025大溪工藝週開幕　見證嶄新木藝復興時代

2025大溪工藝週開幕　見證嶄新木藝復興時代

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

三安社區賀耶誕　蘇俊賓和居民做環保聖誕樹

關鍵字：

行政院會廚餘養豬政策調整蘇俊賓提三建議黑毛豬策略

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面