桃園醫院「爸愛說出口」迎接父親節　保健講座傳遞溫暖關懷

▲部立桃園醫院今天在一樓大廳舉辦「爸愛說出口」父親節活動，醫護人員在留言牆寫下對父親的祝福。（圖／部桃醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院於今（6）日在門診大廳舉辦「爸愛說出口」父親節活動，結合健康衛教與情感關懷，邀請就醫與陪病民眾共同關注男性身心健康，活動內容涵蓋攝護腺保健講座、有獎徵答、心理健康資源介紹與互動留言牆等多元設計，現場充斥溫馨與感性氛圍，提前歡度父親節。

父親節活動由院長楊南屏揭開序幕，他指出，醫療照護不僅止於疾病治療，更應看見情緒與心理支持需求，尤其在傳統中較少被關注的男性角色上。「父親常常將情緒與壓力埋在心底，希望透過這場活動，鼓勵更多人理解與支持他們，讓愛能被說出口，情感能夠被看見」。

▲部立桃園醫院今天在一樓大廳舉辦「爸愛說出口」父親節活動，醫護人員舉辦有獎徵答活動，讓長者搶答。（圖／部桃醫院提供）

此外，泌尿科醫師柳瑞明主講「攝護腺保健衛教」，以淺顯易懂方式介紹攝護腺常見疾病預防與治療，呼籲中高齡男性重視定期健康檢查，及早發現、及早處理，守護男性生活品質與健康未來。活動還設計「攝護腺保健有獎徵答」，讓不少民眾與年長男性邊聽邊參與答題，透過趣味學習掌握實用知識。

活動也重視男性心理支持，介紹兩大心理資源：「男性關懷專線（0800-013-999）」與「安心專線（1925）」，希望在家庭與職場壓力交織下，為男性情緒提供傾訴與疏解的出口。社工室主任余偌圲提出，男性在社會中常被期待堅強、理性，卻忽略自身情緒需求，院方希望藉此提醒大眾心理健康與關係支持同等重要。

▲部立桃園醫院今天在一樓大廳舉辦「爸愛說出口」父親節活動，院長楊南屏（前排中）與參與醫護人員、就診民眾合影。（圖／部桃醫院提供）

此外，院方還設計「爸氣樹」互動留言牆，邀請民眾寫下對父親或生命中重要男性的祝福與感謝話語，在很短時間內便佈滿滿滿留言，一字一句動人真摯，引起現場民眾強烈共鳴，也讓不少就診與陪病民眾駐足閱讀、拍照留念，場面感人。