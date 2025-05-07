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「媽咪光采－愛的告白」　部桃讓就醫民眾大聲對媽媽說愛傳情

▲衛福部立桃園醫院迎接母親節，今天在院區舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，讓就醫民眾錄製以實際行動表達對母親的愛與關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院迎接母親節，今天在院區舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，讓就醫民眾錄製以實際行動表達對母親的愛與關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

溫馨五月母親節將屆，衛生福利部桃園醫院於今（7）日舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，現場洋溢濃濃親情，不少就醫民眾熱情參與，透過錄影傳情與戒菸宣導，以實際行動表達對母親的愛與關懷；社工室主任余偌圲指出，母親的愛是無私而偉大的，我們應時常表達感謝關懷，不僅在母親節，更應天天如此。

部立桃園醫院今天為這項活動設置了多個溫馨關卡，第一關「說給媽咪聽」邀請民眾錄製對母親的感謝與祝福，部桃社工則在旁協助拍攝，將影片發布於院方社群平台，讓民眾來自心底的話語成為母親節最感人的告白。

▲衛福部立桃園醫院迎接母親節，今天舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，就醫民眾紛紛以實際行動錄製，以表達對母親的思念與關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院迎接母親節，今天舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，就醫民眾紛紛以實際行動錄製，以表達對母親的思念與關懷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中，一位林先生在鏡頭前告白：「媽媽，謝謝您一直以來的付出與愛，我會永遠珍惜您。」話語間透露出深切感恩之情，感染現場的每一位民眾；黃小姐則含淚提及：「媽媽，天堂一定很美很好，所以妳才沒空來夢中見我。媽媽，我好想妳。」來自不同家庭、個人真摯祝福，溫暖了每一顆思念母親的心。

除了傳情錄影外，活動第二關則是與母親節意涵緊密結合的「為愛戒菸」宣導。現場設有戒菸個案管理師設攤菸害防治衛教，設置戒菸簽名宣誓板，鼓勵民眾以「母親節成為戒菸日」為契機，承諾支持無菸生活，以實際行動守護家人健康。一位年輕參與者在簽署板上寫下：「不讓菸害奪走我愛的人」，以承諾，不僅道出對母親的愛，更承諾對自身健康的重視。

▲衛福部立桃園醫院迎接母親節，今天在院區舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，會後的大合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲衛福部立桃園醫院迎接母親節，今天在院區舉辦「媽咪光采－愛的告白」活動，會後的大合照。（圖／記者沈繼昌翻攝）

部立桃園醫院社工室主任余偌圲說，母愛是無私而偉大的，我們應時常表達感謝與關懷，不僅僅在母親節，更應該天天如此。母親的健康是對媽媽最好的禮物，鼓勵大家在這個特別日子為媽媽安排一次全身健康檢查，讓愛延續得更久遠；另一位社工師林詩軒也認為，這次活動雖然形式輕巧，但內容飽含情感，讓我們看見長輩與民眾在鏡頭前真誠表達愛與回憶時刻，透過眼神與關懷，是最動人的母親節禮物。

活動現場參與民眾十分踴躍，完成闖關任務即可獲得豐富精美好禮，如芥花油、長壽花或放大鏡指甲剪，展現出桃園醫院對民眾的感謝與祝福。活動圓滿落幕，不僅拉近了醫院與社區距離，也在母親節這天留下了一段溫馨的共同記憶。

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