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國際護士節將屆鼓勵第一線辛勞　部桃醫護獲贈醫療清潔用品

▲國際護士節將屆，桃園信用合作社理事主席蘇家明今天上午致贈醫療清潔用品給部立桃園醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國際護士節將屆，桃園信用合作社理事主席蘇家明今天上午致贈醫療清潔用品給部立桃園醫院。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

5月12日國際護士節將屆，桃園信用合作社理事主席蘇家明今（2）日會同景福宮人員趕往衛生福利部桃園醫院捐贈醫療清潔用品，感謝第一線護理人員辛苦付出，並向護理團隊提前賀節；部桃醫院護理部主任陳素里指出，感謝蘇家明主席善舉，不僅是實質物資捐贈，更是對護理工作的肯定與鼓舞。

蘇家明表示，自己從政逾三十年，經歷多項公職，深知護理人員在第一線艱辛，特別是家中也有親人在醫院服務，更讓他感同身受。護理人員長年在高壓環境下工作，承擔大量照護責任，往往默默付出的無名英雄，趁著護師節前夕，透過致贈醫療清潔用品，以傳遞社會的感謝與支持。

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部桃園醫院護理部主任陳素里代表醫護人員表達感謝，認為這不僅是實質的物資捐贈，更是對護理工作的肯定與鼓舞。護理工作充滿挑戰，日夜輪班與高強度的照護需求，讓護理師面臨身心壓力，也常常是離職率偏高行業之一，除了社會給予鼓勵，也希望在院內打造友善職場環境，從薪資福利到心理支持全面規劃，才是留住這群專業又辛苦醫護人員溫暖的力量。

▲國際護士節將屆，桃園信用合作社理事主席蘇家明今天上午致贈醫療清潔用品給部立桃園醫院醫護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國際護士節將屆，桃園信用合作社理事主席蘇家明今天上午致贈醫療清潔用品給部立桃園醫院醫護人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

部立桃園醫院院長楊南屏強調，醫院持續提升護理人員的工作條件，推動合理人力配置、提供進修與升遷機會，讓護理師看見職涯未來，同時感受到醫院的重視與關懷。他強調，護理師是醫療團隊不可或缺的中堅份子，提升他們的工作滿意度與幸福感，不僅有助於個人身心健康，也能間接提升整體醫療品質，創造醫院、護理人員與病患三方共贏的局面。

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