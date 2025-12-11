部立桃園醫院奪6項醫療品質認證獎　打造大桃園全人照護新標竿

▲衛福部桃園醫院參加醫策會辦理的「疾病照護品質認證」，共獲得總計6面品質認證獎牌，提升大桃園醫療照護品質。（圖／部立桃園醫院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

衛生福利部桃園醫院今年參加財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）辦理的「疾病照護品質認證」表現亮眼，在腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭及腦中風等5項疾病照護領域及1項健康檢查品質認證中全數通過，總計取得6面品質認證獎牌，院長楊南屏表示，品質認證是推動醫療照護精進重要力量，不僅肯定醫療團隊努力，也提醒必須持續維持高安全、高標準的臨床品質。

楊南屏指出，這次獲認證的6大團隊雖服務面向不同，皆秉持「以病人為中心」核心精神，透過跨科、跨職類緊密合作，形塑全人、全程且具高度連貫性的照護模式。部桃的願景是讓疾病照護品質不僅穩健提升，更能比肩甚至超越一流醫學中心，成為大桃園地區最值得信賴的健康守護者。

楊南屏認為，桃園醫院推動不是單一階段的醫療，而是涵蓋「全人、全程、全隊、全家、全社區」的完整照護鏈，從急性期醫療、出院準備、社區追蹤到長期健康管理一以貫之。院方亦積極導入新興科技，包括智慧化透析系統、大數據臨床分析、精準診斷儀器及標準化流程設計，使照護更精準、更具前瞻性，降低急性惡化與再住院風險，提升病人生活品質。

在具體成果中，各團隊展現十足能量，其中腦中風照護團隊已具備急性收治與取栓手術能力，並正朝24小時專業待命體系邁進，協助病人在黃金時間內爭取最大功能恢復；急性心肌梗塞團隊則強化從急診到心導管的無縫流程，縮短開通時間並串接完善追蹤，減少心肌損傷與併發症；慢性腎臟病與透析團隊提供血液透析、腹膜透析、重症透析與毒物門診等多元服務，並規劃以大數據打造更精準的治療模式；心衰竭照護小組集合心臟科、營養、復健、藥事與出院準備團隊，以全程照護協助病人降低再住院率。

另外，慢性阻塞性肺病團隊則透過個別化管理與生物指標應用提升治療精準度，並規劃向合作醫院推廣成功模式，打造區域照護網；至於健康檢查品質認證團隊，從流程設計到後續衛教均以標準化與資訊化為核心，協助民眾將一次檢查轉化為長期健康管理的開始。

楊南屏強調，獲獎6項認證象徵桃園醫院在臨床照護、團隊合作與整合策略上已具備堅實基礎。未來，醫院將持續整合臨床、科技與社區力量，以病人為核心打造更安全、更專業、更有溫度的醫療體系，讓大桃園民眾享有與醫學中心接軌的高品質照護。