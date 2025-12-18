緩刑中出事！台中營造商國道施工無安全措施　起重機翻覆1死1傷

▲國一接74號工程工安意外，造成1死1傷。（圖／民眾提供，下同）

記者劉人豪／台中報導

台中一間營造公司負責人，曾因涉過失致死案件，台中地檢署給予緩起訴處分，不過在緩起訴期間，負責人並未設置安全措施，就在國道一號銜接台74線處進行橋面配管工程，結果導致起重機翻覆，2名外籍移工遭壓1死1重傷，台中地院依過失致死判有期徒刑5月，不予緩刑，可易科罰金。

根據判決，營造公司劉姓負責人，於2024年5月10日指派2名外籍移工以及另一間公司的張姓員工，前往國道一號銜接台74線處進行橋面配管工程，未規劃及採取必要安全措施貿然施工，張姓員工駕駛移動式起重機時，疏於注意即撥動強制鈕使安全裝置失效，導致臂桿旋轉至右側而車輛翻覆，造成2名外籍移工1死1重傷。

劉姓負責人坦承犯行，但請求給予緩刑，不過法院查出，劉姓負責人曾因過失致死等案件，經台中地檢署緩起訴處分，緩起訴期間1年（2024年3月12日至2025年3月11日），於緩起訴期間內又再犯相同罪名，不予緩刑。

法院審酌，劉姓負責人未依職業安全衛生法相關規定，對於有危險性作業場所提供必要的安全衛生設備及措施，保障工作者之生命及身體安全，輕忽工作者作業安全，造成1死1傷，考量坦承犯行與被害人家屬成立和解，依過失致人於死罪，處有期徒刑5月，可易科罰金，處罰金15萬元。可上訴。