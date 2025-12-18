曾找林志玲代言！艾康明董座涉掏空+假發票遭起訴　神駒全查扣

▲艾康明董座林志明先前遭爆掏空公司時，出面受訪否認。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

艾康明生技集團曾找林志玲、林志穎代言，但董座林志明爆出掏空公司案。檢方今日偵結起訴林志明，查出他利用旗下或親友控制之公司開出不實發票近2億、掏空公司轉出3.2億款項。檢方還查出林志明親手刪除集團帳目資料，今依背信、逃漏稅捐等罪起訴8人。

中檢指出，日前接獲調查局桃園市調查處報請指揮，偵辦艾康明集團資產遭掏空、逃漏稅捐一案，11月18日搜索林志明等人居住所、辦公室等15處，查扣林志明之法拉利（購入價值1700萬）、賓利（購入價值1650萬）、勞斯萊斯（購入價值1400萬），傳訊林等10人到案，命林志明1200萬交保，其餘被告5至150萬交保候傳。

經查，林志明為艾康明公司、康利富、康樂富公司實際負責人，因公司營收大增，林志明為了逃漏稅，夥同游姓同夥等6人，用同夥名下公司開立不實發票給林志明掌控之公司。

最早從2021年起康利富公司取得15張、217萬餘元不實發票；艾康明公司於2022年起取得95張、8932萬餘元不實發票；康樂富公司於2022年起取得103張、1億627萬餘元不實發票，合計將近2億。

林志明又基於背信犯意，從2020年至2025年間，指示公司會計陸續轉出3億2565萬餘元，至自己名下公司、家人名下帳戶，掏空公司大量資產。

林志明甚至為避免東窗事發，今年8月18日在艾康明集團辦公室內，自行操作內部電腦刪除集團2022年、2023年度內帳電磁紀錄，導致旗下5間公司財務報表發生不實結果。

檢方認定，林志明涉犯被稅捐稽徵法、行使業務登載不實文書、背信、商業會計法等罪嫌，近日偵結起訴。